Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Trzeci tydzień sierpnia przyniósł wyraźne umocnienie trzech głównych walut wobec złotego. Dolar amerykański, euro i frank szwajcarski rosły przez cały tydzień, podczas gdy funt szterling zanotował jedynie symboliczny spadek.

Frank szwajcarski okazał się najmocniejszą walutą mijającego tygodnia, osiągając najwyższy kurs względem złotego.

Dolar i euro notowały umiarkowane, ale konsekwentne wzrosty, co wskazuje na stabilne umocnienie obu walut. Funt, mimo minimalnej korekty, pozostaje silny i wciąż balansuje tuż przy psychologicznej granicy 5 zł.

Kursy walut – analiza tygodnia

Dolar amerykański (USD) rozpoczął tydzień w poniedziałek (18 sierpnia) kursem 3,6434 zł, a w piątek (22 sierpnia) kosztował 3,6786 zł. To wzrost o 3,52 gr, który potwierdza lekki trend umocnienia amerykańskiej waluty.

Euro (EUR) w poniedziałek wynosiło 4,2558 zł, a w piątek 4,2670 zł, co oznacza wzrost o 1,12 gr. Wspólna waluta pozostaje w stabilnym, wąskim przedziale, ale wykazuje wyraźny trend wzrostowy w skali tygodnia.

Frank szwajcarski (CHF) rozpoczął tydzień od 4,5135 zł, a zakończył na poziomie 4,5452 zł, notując wzrost o 3,17 gr. To najwyższy kurs szwajcara w minionym tygodniu i dowód na systematyczne umacnianie się tej waluty.

Funt szterling (GBP) w poniedziałek kosztował 4,9354 zł, by w piątek osiągnąć 4,9341 zł. Choć tygodniowy bilans pokazuje minimalny spadek, brytyjska waluta wciąż pozostaje mocna.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia

Zmiany wartości kursów czterech głównych walut w okresie od 18 do 22 sierpnia 2025 r. (dane NBP):

USD: +3,52 gr (z 3,6434 zł do 3,6786 zł)

EUR: +1,12 gr (z 4,2558 zł do 4,2670 zł)

CHF: +3,17 gr (z 4,5135 zł do 4,5452 zł)

GBP: –0,13 gr (z 4,9354 zł do 4,9341 zł)

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 18 do 22 sierpnia 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 22 sierpnia

dolar – 3,6786 zł

euro – 4,2670 zł

frank szwajcarski – 4,5452 zł

funt szterling – 4,9341 zł

Kursy walut – czwartek, 21 sierpnia

dolar – 3,6483 zł

euro – 4,2521 zł

frank szwajcarski – 4,5307 zł

funt szterling – 4,9123 zł

Kursy walut – środa, 20 sierpnia

dolar – 3,6540 zł

euro – 4,2524 zł

frank szwajcarski – 4,5226 zł

funt szterling – 4,9329 zł

Kursy walut – wtorek, 19 sierpnia

dolar – 3,6332 zł

euro – 4,2420 zł

frank szwajcarski – 4,5077 zł

funt szterling – 4,9123 zł

Kursy walut – poniedziałek, 18 sierpnia

dolar – 3,6434 zł

euro – 4,2558 zł

frank szwajcarski – 4,5135 zł

funt szterling – 4,9354 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

