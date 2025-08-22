Polak zgarnia prawie milion! Niewiarygodna wygrana w Eurojackpot

W piątek, 22 sierpnia, podczas losowania nr 593 w Eurojackpot wylosowano liczby:
3, 14, 16, 22, 34 oraz 7 i 10.
Eurojackpot – wyniki losowania w Europie
Piątkowe losowanie Eurojackpot po raz kolejny nie przyniosło głównej wygranej, a także nie padła wygrana drugiego stopnia. Mimo to emocje nie opadły – wylosowano aż 20 zwycięskich kuponów trzeciego stopnia!
Szczęśliwe losy pochodziły z Niemiec, Danii, Norwegii, Włoch, Szwecji, Polski i Finlandii. Każdy z nich zgarnął imponującą kwotę 55 189,40 euro, co w lokalnej walucie daje prawdziwą gratkę dla szczęśliwców.
Eurojackpot – wyniki losowania w Polsce
Piątkowe losowanie Eurojackpot przyniosło polskim graczom sporą dawkę emocji! Najwyższa wygrana w Polsce to tym razem trzeciego stopnia – dokładnie 997 235 zł.
To jednak nie koniec szczęśliwych rezultatów. Padły także:
- 2 wygrane czwartego stopnia po 15 483,20 zł
- 48 wygranych piątego stopnia po 973,30 zł,
- 73 wygrane szóstego stopnia po 604,30 zł,
- 86 wygranych siódmego stopnia po 362,30 zł.
Kumulacja w Eurojackpot – do wygrania 170 mln!
Kumulacja w Eurojackpot osiąga rekordowe rozmiary! Główna wygrana wciąż pozostaje niezdobyta, a pula powiększa się o kolejne 20 mln zł, osiągając aż 170 mln zł. Następne losowanie już we wtorek, 26 sierpnia. Czy tym razem szczęście dopisze Polakom? Emocje rosną z każdą chwilą!
Eurojackpot 2025 – najwyższe wygrane w Polsce
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2025 roku:
- 668 110,70 zł – 19 sierpnia, Braniewo
- 1 111 423,80 zł – 15 sierpnia, lotto.pl
- 1 177 940,20 zł – 12 sierpnia, Wrocław
- 281 545,70 zł – 8 sierpnia, Warszawa
- 281 545,70 zł – 8 sierpnia, Legionowo
- 281 545,70 zł – 8 sierpnia, lotto.pl
- 652 334,50 zł – 5 sierpnia, Opole
- 593 363,90 zł – 29 lipca, Ostróda
- 3 498 875,80 zł – 25 lipca, Nowy Sącz
- 440 523,40 zł – 22 lipca, Widawa
- 440 523,40 zł – 22 lipca, Krosno Odrzańskie
- 202 904,90 zł – 18 lipca, Gdynia
- 202 904,90 zł – 18 lipca, Katowice
- 202 904,90 zł – 18 lipca, Dobrowoda
- 202 904,90 zł – 18 lipca, Zgorzelec
- 202 904,90 zł – 18 lipca, lotto.pl
- 3 530 156,80 zł – 15 lipca, lotto.pl
- 902 256,10 zł – 11 lipca, Tarnów
- 712 143,50 zł – 8 lipca, Warszawa
- 758 769,40 zł – 4 lipca, Łódź
- 1 337 771,00 zł – 1 lipca, Kołobrzeg
- 1 612 584,80 zł – 27 czerwca, Szczyrk
- 1 093 430,10 zł – 20 czerwca, Ziemięcice
- 691 014,80 zł – 17 czerwca, Płock
- 826 973,80 zł – 13 czerwca, Ropczyce
- 1 710 778,80 zł – 10 czerwca, Nowa Ruda
- 672 317,20 zł – 6 czerwca, Pleszew
- 294 895,80 zł – 3 czerwca, Wilkanowo
- 294 895,80 zł – 3 czerwca, Lubsko
- 379 857,70 zł – 30 maja, Wartkowice
- 379 857,70 zł – 30 maja, Hajnówka
- 3 234 632,60 zł – 27 maja, lotto.pl
- 655 485,80 zł – 20 maja, Gdynia
- 692 043,20 zł – 16 maja, Kraków
- 637 827,20 zł – 13 maja, lotto.pl
- 2 513 056,70 zł – 29 kwietnia, lotto.pl
- 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, Drobin
- 1 016 531,80 zł – 25 kwietnia, lotto.pl
- 895 087,90 zł – 22 kwietnia, lotto.pl
- 895 087,90 zł – 22 kwietnia, Wejherowo
- 841 683,50 zł – 11 kwietnia, lotto.pl
- 655 361,40 zł – 8 kwietnia, Nowogrodziec
- 6 163 395,90 zł – 1 kwietnia, Skawica
- 5 823 282,90 zł – 25 marca, Zabrze
- 1 314 088,00 zł – 11 marca, Warszawa
- 929 416,10 zł – 7 marca, lotto.pl
- 920 097,90 zł – 28 lutego, Limanowa
- 4 520 715,30 zł – 7 lutego, Siedlce
- 796 409,50 zł – 4 lutego, Sławków
- 2 203 289,90 zł – 31 stycznia, Oświęcim
- 1 142 024,60 zł – 28 stycznia, Toruń
- 1 116 534,10 zł – 21 stycznia, Gdynia
- 729 581,60 zł – 17 stycznia, Kielce
- 766 884,30 zł – 14 stycznia, lotto.pl
- 3 612 701,90 zł – 10 stycznia, Zarzecze
- 676 887,30 zł – 7 stycznia, Wałcz
- 838 357,40 zł – 3 stycznia, Szczecin
