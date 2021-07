Olga Semeniuk: Jesienny lockdown jest możliwy. Musimy przygotować się na najgorsze

Pandemia koronawirusa nie powiedziała ostatniego słowa i można spodziewać się kolejnych lockdownów. Mimo tego rząd pracuje nad rozwiązaniami zapowiedzianymi w Polskim Ładzie.

– Mamy mniej przypadków, ale widzimy, co się dzieje w Europie. Szykujemy się na jesień i wtedy prawdopodobnie będziemy musieli przygotować wariant lockdownu. Mam nadzieję, że sytuacja nie wymknie się spod kontroli, ale musimy przygotować się na najgorsze, czyli pełen lockdown i wsparcie finansowe. Niedługo zacznę rozmowy z branżami – powiedziała Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia.

– Dzięki doświadczeniom z ostatniego półtora roku jesteśmy mądrzejsi jeśli chodzi o zamykanie gospodarki. Mam nadzieję, że nie będziemy mówić o pełnym lockdownie. Jeśli jednak liczby zakażeń będą wysokie, to nie będzie innego wyboru – dodała wiceszefowa resortu rozwoju.

Polski Ład. Trwają negocjacje z Jarosławem Gowinem

Olga Semeniuk odniosła się także do trwających negocjacji między władzami PiS, a jej bezpośrednim przełożonym, wicepremierem Jarosławem Gowinem. Chodzi o szczegółowe rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie, pod którym przewodniczący Porozumienia najpierw się podpisał, a teraz przedstawia swoje wątpliwości. Chodzi m.in. o zmiany w systemie podatkowym.

– O Polskim Ładzie rozmawiamy ze wszystkimi frakcjami w rządzie. Kompromisu w tej sprawie nie ma, ale my twardo się trzymamy założeń reformy podatkowej. Ministerstwo Finansów wprowadza do tej propozycji ostatnie szlify – powiedziała. – Liczę na to, że Porozumienie i inne frakcje poza Zjednoczoną Prawicą pozytywnie odniosą się do tego pomysłu – dodała.

Skąd bierze się wahanie Jarosława Gowina? Zdaniem wiceminister może chodzić niekoniecznie o kwestie merytoryczne, a raczej o grę polityczną.

– Nie do końca rozumiemy zmienność Pana wicepremiera Gowina. Wielogodzinne rozmowy z premierem Morawieckim na razie nie przyniosły efektów. Mam wrażenie, że to zagrania bardziej polityczne. Mam nadzieję, że otoczenie Pana Gowina będzie konsekwentne i podejmie decyzję zgodną z tym, że złożono podpis pod Polskim Ładem – oceniła.

