Kilkanaście tysięcy złotych dla specjalisty. Sprawdzili, ile można zarobić w IT

No Fluff Jobs, portal z ogłoszeniami kierowanymi do programistów i specjalistów od bezpieczeństwa w sieci, sprawdził,jak w roku 2021 kształtowały się mediany ich wynagrodzeń w podziale na technologie – które były najbardziej, a które najmniej opłacalne. Analiza została oparta na ofertach pracy w okresie od stycznia do lipca 2021 roku. W związku z tym, iż umowa B2B jest bardziej preferowana przez specjalistów IT, daje większą elastyczność i możliwość zarobków większych o ok.3-4 tys. zł w porównaniu z umową o pracę, przeanalizowano je pod kątem tej właśnie formy zatrudnienia.

Dziesięć najlepiej opłacanych specjalizacji IT w 2021 roku

Znaleźli się w niej pracujący w kategoriach Security (18,9-23,1 tys. zł netto + VAT), Artificial Intelligence (17-23 tys. zł netto + VAT), Business Intelligence (16,8-22 tys. zł netto + VAT), DevOps (16,8-22 tys. zł netto + VAT), Big Data (15,1-21,8 tys. zł netto + VAT), Mobile (14,7-20 tys. zł netto + VAT), Backend (14-20 tys. zł netto + VAT), Fullstack (14-20 tys. zł netto + VAT), Agile (15,1-19,3 tys. zł netto + VAT) oraz Project Manager (14-18,9 tys. zł netto + VAT).

Kategorie mniej opłacane, które znalazły się poza pierwszą dziesiątką, to według No Fluff Jobs: Frontend (13-18,9 tys. zł netto + VAT), Embedded (11-18,4 tys. zł netto + VAT), IT Administration (13-18 tys. zł netto + VAT), Gaming (8-17,6 tys. zł netto + VAT), Business Analysis (13,4-17 tys. zł netto + VAT), Product Management (13-17 tys. + VAT), UX (10-14 tys. zł netto + VAT) oraz IT Support (8,5-12,6 tys. zł netto + VAT).

Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs podkreśla jednak, że są stanowiska, na których oferowane zarobki sięgają nawet do 50 tys. zł netto + VAT.

– Zapotrzebowanie na rozwiązania IT sprawia, że firmy walczą o najbardziej doświadczonych specjalistów w branży, zapewniając im możliwie najlepsze warunki zatrudnienia. I co ciekawe, technologie, niszowe jeszcze kilka lat temu, obecnie stają się niezwykle pożądane. Stąd tak wysokie wynagrodzenia specjalistów zajmujących się sztuczną inteligencją, big data czy cyberbezpieczeństwem – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs. – Maksymalne wynagrodzenie w branży IT to zwykle ok. 18–20 tys. zł netto (+VAT) na B2B oraz około 3–4 tys. zł brutto mniej na UoP. Zdarzają się jednak oferty z dużo wyższym wynagrodzeniem, choć nie ma ich zbyt wiele. Dotyczą one stanowisk takich jak Technical Business Analyst, których widełki oscylują w granicach 33–39 tys. zł netto + VAT, Senior Swift Developer – 38–42 tys. zł netto + VAT czy Senior Data Architect (MongoDB) – 45–50 tys. zł netto + VAT.

Ile wynosi średnie wynagrodzenie w Polsce?



Statystyczny pracownik nie ma co marzyć o zarobkach zbliżających się do wymienionych wyżej pensji - nawet tych w drugiej dziesiątce. Zgodnie z najnowszymi danymi GUS, statystyczny Polak zarabia 5 851,87 zł brutto. Mówimy tu jednak wyłącznie o zarobkach w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób); zestawienie nie uwzględnia administracji publicznej, pracowników małych firm oraz osób samozatrudnionych. Gdyby w wyliczeniu wziąć pod uwagę także ich zarobki, średnie wynagrodzenie byłoby niższe.

Jakiś powód do zadowolenia? Można tak powiedzieć. Skoro średnie wynagrodzenie z każdym rokiem rośnie, to za dwa lata przekroczy 6 tys. zł (przypominamy, że mówimy o kwocie brutto!). Prognozuje tak Ministerstwo Finansów. Inna sprawa, że 6 tys. zł za dwa lata nie będzie miało realnie takiej samej siły nabywczej jak obecnie, bo w tym samym czasie rosnąć też będę ceny towarów i usług konsumpcyjnych.

