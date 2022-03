Apple, BMW, Nike i wiele innych. Światowe marki znikają z Rosji

Od paru dni obowiązują sankcje gospodarcze nałożone na Rosję przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone i kilka innych państw. Siedem rosyjskich banków wyłączonych jest z systemu SWIFT, sankcje personalne objęły najwyższych urzędników i oligarchów, zamrożona została część zagranicznych rezerw Federacji Rosyjskiej. Do tego dochodzi bojkot producentów, którzy wycofują się z rynku rosyjskiego. Wkrótce Rosjanie nie będą mogli kupić wielu produktów, które do tej pory dostępne były od ręki. Takie utrudnianie im życia ma spowodować, że zaczną protestować i wywierać na prezydencie nacisk, by zakończył wojnę na Ukrainie.

Sankcje na Rosję. Oficjalny sklep Apple nie będzie uzupełniał braków

Lista firm, które zawieszają działalność i zamykają swoje sklepy firmowe albo do odwołania nie będą uzupełniały zapasów w marketach, wydłuża się każdego dnia. Po tym, jak Apple ogłosił, że wstrzymuje sprzedaż wszystkich produktów w oficjalnym sklepie internetowym, posypały się zamówienia na wszystko, co było jeszcze dostępne, a przed sklepami stacjonarnymi ustawiły się duże kolejki chętnych na ostatnie w najbliższych miesiącach smartfony i gadżety Apple’a. Do zakupu elektroniki Rosjan zachęca również fakt, że wartość ich waluty jest na historycznie niskich poziomach, więc realnie muszą wykładać coraz więcej pieniędzy, by kupić zagraniczne towary.

Alternatywą nie będzie także zamawianie produktów w zagranicy. Po pierwsze, siedem rosyjskich banków zostało wyłączonych z systemu SWIFT, więc nie będą realizowały międzynarodowych transakcji. Po drugie, niektóre firmy kurierskie (np. Fedex, UPC i DHL), nie będą dostarczały zamówień na teren Federacji Rosyjskiej. Do bojkotu przyłączył się również jeden z największych operatorów kontenerowych świata, firma Maersk. Zawiesiła wysyłkę kontenerów z i do Rosji.

Samochody tylko z drugiej ręki. Większość koncernów wycofuje się z rosyjskiego rynku

Rosjanie mogą też zapomnieć o zakupie nowego Audi, Mercedesa, Forda i BMW czy jakichkolwiek marek należących do General Motors, gdyż koncerny podjęły decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu dostawy aut do tego kraju. Dostaw nie planują także marki Chevrolet i Cadillac.

Dla klientów banków wyłączonych z systemu SWIFT niedostępne staną się płatności realizowane przez Google Pay i Samsung Pay. Irlandzki dziennikarz Jason Corcoran relacjonuje, że wyłączenie tych usług spowodowało ogromne kolejki w sklepach i transporcie publicznym, gdyż zamiast błyskawicznie „odbić” wirtualny portfel przy bramce, pasażerowie muszą wrzucać monety, co zabiera więcej czasu.



Rosjanie nie kupią także laptopów i innych produktów wyprodukowanych przez DELL i Lenovo.

Amerykańskie studia filmowe wstrzymują premiery

Koniec z zakupami w firmowych sklepach Nike, H&M oraz wielu innych popularnych w Europie sieciówkach. Rosjanie będą mieć mniej możliwości wydawania pieniędzy w sklepach, ale przymusowo oszczędzą też na rozrywce. Wielkie wytwórnie filmowe wycofują swoje filmy z kin. Rosyjscy widzowie nie obejrzą najnowszego „Batmana”. Wytwórnia Warner napisała w oświadczeniu: „W świetle kryzysu humanitarnego na Ukrainie WarnerMedia wstrzymuje rosyjską premierę swojego filmu fabularnego „Batman”. Będziemy monitorować rozwój sytuacji. Mamy nadzieję na szybkie i pokojowe zakończenie tej tragedii”.

Sony Pictures wstrzymuje premierę m.in. „Morbiusa” z Jaredem Leto w roli Marvelowskiego antybohatera, Disney również nie chce swoich filmów na rosyjskich ekranach. „Rzeczpospolita” zauważa, że Rosja nie jest rynkiem dla Hollywood kluczowym, ale wciąż dochody z tego terytorium są znaczące. W 2021 roku Rosjanie zostawili w kasach kinowych 601 mln dolarów czyli około 2,8 proc. światowej sprzedaży biletów, która według Comscore wyniosła w tym czasie 21,4 mld dolarów.

Netflix wstrzymał realizację wszystkich rosyjskich projektów oraz zrezygnował z nabywania praw do rosyjskich produkcji. Oznacza to, że nie powstaną na razie cztery oryginalne produkcje Netflixa, które były w przygotowaniu. Ponadto platforma wyłamała się spod nowych obowiązków, które nałożył na nią (jak i na inne platformy streamingowe) państwowy urząd regulacji komunikacji. Netflix został zobowiązany do obowiązkowej – i nieodpłatnej – dystrybucji 20 rosyjskich kanałów informacyjnych, sportowych i rozrywkowych. Na liście tej są m.in. Kanał Pierwszy, NTV i Spa, kanał prowadzony przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną. Kanał Pierwszy jest uważany za powiązany z Kremlem i nadaje propagandę Kremla. Netflix nic sobie nie robi z tego nakazu i wyłączył udostępnienie „obowiązkowych” kanałów.

