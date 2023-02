Elon Musk ma dość Twittera. Na nowego prezesa mianował Pieseła

Elon Musk ma dość prezesury w Twitterze. Podczas wideokonferencji na forum ekonomicznym w Dubaju przyznał, że szykuje się do rezygnacji ze stanowiska.

Elon Musk szuka nowego prezesa Twittera

Jak powiedział w rozmowie z uczestnikami kongresu, jego rola w Twitterze jest już niemal zakończona. Objął stanowisko prezesa, aby osobiście zadbać o ustabilizowanie organizacji i upewnienie się, że jej finanse są „zdrowe”.

Jego zdaniem nowy prezes może objąć stanowisko już pod koniec 2023 roku. „Sądzę, że Twitter będzie stabilny mniej więcej pod koniec tego roku” – powiedział. Już w grudniu 2022 roku Elon Musk sygnalizował, że nie zamierza piastować funkcji prezesa zbyt długo. Powiedział jednak, że będzie musiał znaleźć na to stanowisko zaufanego następcę. Już wtedy kontrowersyjny miliarder tweetował, że będzie to musiała być „osoba wystarczająco głupia, aby objąć tę funkcję” .

Musk przyznał jednak, że nawet jeśli zrezygnuje ze stanowiska prezesa, to chciałby pozostać kierownikiem zespołów zajmujących się serwerami i oprogramowanie. Jasno dał także do zrozumienia, że będzie chciał zachować kontrolę nad firmą i mieć ostateczne zdanie w procesie podejmowania strategicznych decyzji.

Wpisy dotyczące poszukiwania nowego prezesa nie były jednak odosobnione. Właśnie na Twitterze opublikował wpis podobnej treści.

Pieseł na prezesa Twittera

Nową kandydaturę w znanym sobie stylu zaproponował sam Elon Musk. Na jego Twitterze pojawiła się grafika legendarnego już Pieseła za biurkiem prezesa spółki.

„O wiele lepszy, niż ten inny gość” – napisał pod tweetem Elon Musk, odnosząc się do krytyki na swój temat. „Tylko on jest wystarczająco szalony, żeby przyjąć tę pracę” – odpisał mu jeden z internautów. „Jest idealny na to stanowisko” – podsumował Musk.

