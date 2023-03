Rolnicy chcą tarczy antykryzysowej. To reakcja na „tranzytowe” zboże z Ukrainy

Od 1 czerwca 2022 roku ukraińscy rolnicy mogą bez ograniczeń taryfowych, czyli bez ceł, wwozić zboże i mięso do UE w ramach tzw. korytarzy solidarnościowych. To forma pomocy dla ogarniętego wojną kraju.

Zboże miało być tranzytowe, a zatrzymuje się w Polsce

Zboże miało przejeżdżać przez teren Polski do innych państw, przede wszystkim afrykańskich, ale w praktyce większość zostaje w Polsce. Polscy rolnicy przekonują, że to dla nich ogromny problem, bo nie są w stanie cenowo konkurować z ukraińskim zbożem. Jest ono tańsze, bo niższe są koszty pracy w Ukrainie, a ponadto producenci rolni z UE muszą spełniać różne narzucone przepisami wewnętrznymi normy jakościowe, które nie obciążają rolników z Ukrainy.

– Największym problem jest to, że do Polski napływa ukraińskie zboże i bez żadnej kontroli zalewa nasz rynek. Rząd obiecał, że będzie jechało tranzytem do portów i stamtąd do Afryki. Tymczasem w ogóle nie jest to kontrolowane – powiedział w rozmowie z Polsat News jeden z uczestników protestu, który odbył się w lutym.

O tym, jak sytuacja wygląda z perspektywy polskich producentów drobiu, piszemy tu.

Blokady Warszawy nie będzie, ale rolnicy pojawią się na granicy

Polscy rolnicy wielokrotnie informowali o problemie ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, ale doszli do przekonania, że to nic nie daje i należy sięgnąć po inne środki nacisku.

Pojawił się pomysł zorganizowania wielkich protestów w całym kraju, których kulminacją byłoby zablokowanie warszawskich ulic. Ten pomysł jednak upadł.

— Dużego protestu w Warszawie na razie nie planujemy. Część Solidarności Rolników Indywidualnych będzie jednak protestować, bo leży to w gestii poszczególnych województw. Wiemy na pewno, że będzie to robić np. województwo zachodniopomorskie – powiedział w rozmowie z serwisem Business Insider Adrian Wawrzyniak, rzecznik Solidarności Rolników Indywidualnych.

Edward Kosmal, wiceprzewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych w województwie zachodniopomorskim zapowiedział, że 23 marca rolnicy zbiorą się pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie.

Co obiecał minister Kowalczyk na „spotkaniu ostatniej szansy”?

Dziś w ministerstwie rolnictwa odbyło się, jak to określili rolnicy, „spotkanie ostatniej szansy”. Ustalenia zreferował w rozmowie z „BI” Adrian Wawrzyniak.

– Rząd przedstawił szereg propozycji, na których nam zależy. Chodzi o kredyty dla rolników na 2 proc., kredyty dla punktów skupowych, które będą mogły zapłacić rolnikom zaległości, o dopłaty do transportu, które pomogą przewieźć zboże poza Polskę. Rolnicy będą też mogli budować silosy o określonej wielkości bez pozwolenia. Obiecano nam także obniżkę cen nawozów – powiedział.

Rolnicy dadzą resortowi czas, by wdrożył zapowiedziane rozwiązania. Na razie rezygnują z zapowiedzianych protestów ogólnopolskich, nie odrzucają jednak pomysłu blokowania przejść granicznych z Ukrainą. W ten sposób rolnicy chcą zwrócić uwagę Brukseli na problem przenikania do UE zbóż i płodów rolnych z Ukrainy i zmusić ją do podjęcia działań.

Rolnicy chcą blokować granicę wraz z rolnikami z innych krajów

— Widzimy dobrą wolę po stronie rządu, dostrzegamy, że klucz do rozwiązania naszych problemów leży w Brukseli. Na razie Komisja Europejska na interwencję na rynku rolnym przeznaczyła 30 mln euro. To śmieszna kwota. Jeśli rząd nie spełni postulatów w ciągu dwóch tygodni, to zorganizujemy strajk, ale na razie skoncentrujemy się na blokadzie granic – powiedział Wawrzyniak.

Dodał, że polscy rolnicy chcą współdziałać z organizacjami rolniczymi ze Słowacji, Węgier i Rumunii równocześnie zablokować granicę z Ukrainą. – Ten protest może potrwać dwa lub trzy dni, bo Komisja Europejska musi zauważyć nasz problem. Trzeba wypracować długotrwałe mechanizmy regulujące napływ produktów z Ukrainy – dodał Wawrzyniak.

Czytaj też:

Mięso sprzedawane poniżej kosztów produkcji? Rolnicy poskarżyli się prezesowi UOKiKCzytaj też:

Protesty rolników w Europie. „Nie jesteśmy niewolnikami”