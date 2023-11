Nowy obowiązek dla przedsiębiorców. Nie wszyscy musza jednak „przejść” na KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejna duża zmiana, która dotknie prawie wszystkich przedsiębiorców. Zdecydowanie najbardziej odczują to ci, którzy wystawiają faktury w formie papierowej, lub za pośrednictwem programów, które nie są zintegrowane z KSeF.

Zmiany w fakturowaniu weszły w życie na początku września tego roku, ale przedsiębiorcy nie musza od razu dostosowywać się do nowych wymogów – mają na to czas do końca 2024 roku.

Kogo obejmie KSeF?

Większość przedsiębiorców obejmie obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

– Jednak będą wyjątki! Ustawodawca wymienił podmioty, które mimo obowiązku nie będą musiały takich faktur wystawiać. Nie zwolni ich to jednak z obowiązku wystawiania tradycyjnych faktur w formie elektronicznej lub papierowej – mówi Szymon Ceran, księgowy inFakt.

Podmioty, które nie podlegają obowiązkowi wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

firmy zagraniczne, które nie mają stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce, uczestniczącego w dostawie towarów lub świadczeniu usług będą mogły wystawiać faktury ustrukturyzowane na zasadzie dobrowolności

podatnicy wystawiający faktury w procedurze OSS oraz IOSS, będą zwolnieni, ale tylko w przypadku faktur wystawianych za pośrednictwem tych procedur

osoby korzystające ze szczególnej procedury świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób

podatnicy wystawiający faktury na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej (B2C)

podmioty świadczące usługi przejazdu płatnymi autostradami oraz przewoźnicy m.in. kolejowi, autobusowi czy lotniczy, którzy wystawiają fakturę w formie biletu jednorazowego.

