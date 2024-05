Hotel Gołębiewski w Pobierowie legalizuje samowole budowlane. Kiedy otwarcie obiektu?

Planowany jako pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski w Pobierowie nie ma szczęścia. Najpierw wielką inwestycję przerwała pandemia: prace spowolniły, a ruch w innych hotelach sieci spadł. Miało to ogromne znaczenie dla powstającego ośrodka, bo Tadeusz Gołębiewski nie wspierał się kredytami, ale kolejne etapy prac finansował z bieżących dochodów.

Kiedy otwarcie Hotelu Gołębiewski w Pobierowie?

W 2022 roku przedsiębiorca zmarł, co na jakiś czas też przystopowało prace. Hotele działały nie w formie spółki, którą płynnie mogli przejąć pozostali wspólnicy, ale jednoosobowej działalności Gołębiewskiego. To była chyba największa – pod względem przychodów i skali działań – JDG, jaką prowadzono w Polsce w ostatniej dekadzie. Duże przedsięwzięcia, w które wpisane jest ryzyko, prowadzone są w formie spółki, bo ta najlepiej chroni wspólników, ale Gołębiewski do wielu kwestii biznesowych podchodził w sposób bardzo tradycyjny.

W ciągu ostatnich pięciu lat kilkakrotnie ogłaszano daty otwarcia obiektu lub przynajmniej jednego skrzydła, ale ostatecznie do tego nie dochodziło. Same władze hotelu niechętnie informują o postępach prac: ostatnia aktualizacja na facebookowej stronie obiektu miała miejsce wiosną 2023 roku. Pokazano zdjęcia pokoi.

Na pytanie dziennikarki money.pl o postęp prac Gołębiewski Holding (po śmierci założyciela sprofesjonalizowano struktury działania hoteli) odpowiedział, że „wszystkie działania związane z budową hotelu postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem”. Można podejrzewać, że to jednak nie do końca prawda.

Samowola budowlana przy basenach

Pod koniec zeszłego roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryficach stwierdził samowolę budowlaną: uznał, że pięć basenów stanęło bez wymaganego pozwolenia na budowę. Inwestor odwołał się od decyzji o samowoli, ale w czerwcu Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie utrzymał w mocy pięć zaskarżonych postanowień, uznając, że są „ostateczne w administracyjnym toku instancji”.

Trwa legalizacja samowoli, co zabiera czas i będzie inwestora kosztowało. Money.pl informuje, że dodatkowa opłata może zbliżać się do miliona złotych.

Nie uda się dotrzymać kolejnego terminu otwarcia, który wyznaczono na 1 czerwca. O kolejnym inwestor nie informuje. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gryficach money.pl ustalił, że Holding nie wyrobił się z procedurą legalizacji basenów, ale urzędnicy zgodzili się wydłużyć termin.

Kolejnym etapem będzie kontrola obiektu przez straż pożarną oraz odbiór poszczególnych części hotelu. Firma nie ma też jeszcze zgody na budowę tymczasowego zejścia na plażę.

Jedni nie mogą się doczekać Hotelu Gołębiewski, inni woleliby, aby zniknął

Hotel ma tylu krytyków, co zwolenników. Ci pierwsi zwracają uwagę, że swoimi gabarytami całkowicie zdominował krajobraz okolicy. Inni cieszą się, że w Pobierowie powstanie obiekt, z którego będzie można korzystać przez cały rok, bo nowoczesne baseny wewnątrz będą stanowiły atrakcję również poza sezonem letnim, a dodatkowo Pobierowo stanie się miejscem konferencji, wyjazdów służbowych i integracyjnych, na czym skorzysta gmina.

Jeśli dojdzie kiedyś do otwarcia, Hotel Gołębiewski w Pobierowie będzie największym obiektem hotelowym w Polsce. Na powierzchni około 150 tys. m kw znajdzie się aż 1,4 tys. pokoi z miejscem dla ok. 3 tys. turystów. To trzy razy tyle, ile wynosi całkowita liczba mieszkańców niewielkiego Pobierowa. Zatrudnienie w obiekcie na stałe znajdzie 500 osób. Do dyspozycji gości będą baseny, sale kinowe, dyskoteki, a także obiekty sportowe. W planach jest także budowa molo i mariny. Formą hotel ma płynący statek wycieczkowy. Projekt zakładał, by co najmniej 60 proc. pokoi posiadało widok na Bałtyk.

Czytaj też:

W Pobierowie cisza. Inwestor już nawet nie wyznaczył nowej daty otwarcia Hotelu GołębiewskiCzytaj też:

Bankructwa nie było. Hotel Gołębiewski w Pobierowie wkrótce przyjmie pierwszych gości