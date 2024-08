Urzędnicy popracują krócej. Kolejne miasto wprowadza 35-godzinny tydzień pracy

Niedawno informowaliśmy, że na czas wakacji prezydent Leszna wprowadził 35-godzinny tydzień pracy w miejskich urzędach. Zapowiedział, że jeśli okaże się, że przy skróconym czasie urzędnikom udaje się wykonać wszystkie zadania, to rozważy skrócenie tygodnia pracy już na stałe.

35-godzinny tydzień pracy we włocławskich urzędach

Nie czekając na wyniki tego eksperymentu, władze Włocławka zapowiedziały, że od września wprowadzą 35-godzinny tydzień pracy w urzędzie miasta. Konkrety zostaną przedstawione w połowie sierpnia.

– Założenie jest takie, żeby nie skrócić godzin przyjmowania interesantów, żeby mieszkańcy mieli dostęp do urzędu w niezgorszej formie niż jest dziś. Może nawet uda się je wydłużyć. Ale o szczegółach będziemy jeszcze informować, tym bardziej że tak to sobie założyliśmy z naszymi partnerami, z którymi to będziemy chcieli wdrożyć – powiedział prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki w rozmowie z serwisem Nasze Miasto Włocławek.

35godzinny tydzień pracy. Trwają prace

Zwolenniczką ustawowego skrócenia czasu pracy jest minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

– W mojej ocenie łatwiejszym organizacyjnie dla samych przedsiębiorców byłby tydzień czterodniowy, a nie 35-godzinny. W tym kierunku chciałabym, żeby nasze działania zmierzały – powiedziała w maju w telewizji Polsat.

W odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie prac nad zmianami minister przyznała, że obecnie trwają analizy, jaki system czasu pracy jest najkorzystniejszy oraz najbardziej optymalny dla pracodawcy i pracownika.

„W związku z powyższym wystąpiliśmy do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Instytutu Medycyny Pracy o stanowisko w sprawie efektywnego wykorzystywania czasu pracy pracownika oraz o informację ile czasu w ciągu doby pracownik jest w stanie efektywnie świadczyć pracę. Ponadto, wystąpiliśmy do Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych z prośbą o wskazanie kosztów ekonomicznych i gospodarczych skrócenia tygodnia pracy do 4 dni” – napisała.

Agencja SW Research w sondażu dla „Wprost" zapytała Polaków, czy popierają pomysł skrócenia tygodnia pracy do 35 godzin, przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia. 60,4 proc. odpowiedziało „tak". 19,6 proc. ankietowanych było przeciw, a nieznacznie więcej, bo 19,9 proc. udzieliło odpowiedzi „nie wiem".

