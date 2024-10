Allegro miało sprzedawać alkohol. W ostatniej chwili zmieniono plany

Kilka tygodni temu Allegro zapowiedziało, że od 21 października w jego ofercie dostępny będzie również alkohol. Chcąc uprzedzić krytykę, gigant e-handlu zapewniał, że takiego zakupu będą mogły dokonać wyłącznie osoby dorosłe, a sprzedający zostali „wybrani w oparciu o obiektywne kryteria, a także mają odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu sprzedaży online”.

Allegro nie będzie sprzedawać alkoholu

Internauci w poniedziałek alkoholu jednak nie kupią. Allegro zdecydowało bowiem o wycofaniu się z kontrowersyjnych planów, o czym jako pierwszy poinformował w mediach społecznościowych aktywista Jan Śpiewak.

Rzecznik Allegro Marcin Gruszka udzielił komentarza w tej sprawie Wirtualnej Polsce, podkreślając, że decyzja ta ma związek z trwającymi pracami legislacyjnymi nad nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Nowela zakłada m.in. wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu przez internet.

Allegro podkreśla, że jako firma z wieloletnim doświadczeniem w branży e-commerce, stara się prowadzić działalność odpowiedzialnie i bacznie obserwuje zmieniające się przepisy prawne. – Będziemy uważnie monitorować sytuację legislacyjną i na bieżąco podejmować decyzje dotyczące sprzedaży alkoholu na platformie – poinformował rzecznik Allegro.

Kto regularnie kupuje alkohol?

Pracownia SW Research w sondażu dla „Wprost" zapytała Polaków, jak często kupują alkohol. Największy odsetek respondentów (35,5 proc.) zadeklarował, że kupuje tego rodzaju produkty kilka razy w miesiącu. Blisko 30 proc. ankietowanych czyni to kilka razy w roku. Prawie co dziesiąty uczestnik badania (8,7 proc.) przyznał, że kupuje alkohol kilka razy w tygodniu. Zaledwie 2 proc. robi to codziennie. Niespełna 15 proc. respondentów deklaruje, że w ogóle nie kupuje alkoholu.

Do kupowania alkoholu kilka razy w tygodniu często przyznawali się też ankietowani z miast powyżej 500 tys. mieszkańców i zarabiający od 5 do 7 tys. zł netto (odpowiednio 14,5 proc. i 12 proc.).

Czytaj też:

Czy Polska wprowadzi minimalną cenę na mocny alkohol?Czytaj też:

Saszetki z alkoholem. Producent: Przepraszamy za zaistniałą sytuację