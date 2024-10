Ponad 100 tys. osób otrzyma dodatkowe 2520 zł. Jest decyzja prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy w sprawie dodatku dopełniającego do renty socjalnej. – Celem ustawy jest wprowadzenie do ustawy o rencie socjalnej nowego świadczenia tj. dodatku dopełniającego. Dodatek ten będzie przysługiwał osobom uprawnionym do renty socjalnej, które spełniają jednocześnie dodatkowy warunek tj. posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji – przypomina w komunikacie Kancelaria Prezydenta.

Dodatek dopełniający będzie przyznawany na wniosek osoby ubiegającej się o ten dodatek lub jej przedstawiciela ustawowego, a także na wniosek innej osoby, kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych, działających za zgodą osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Dodatek od maja 2025 r.

Dodatek wynosić będzie 2520 zł i trafi do ok. 130 tys. osób. Ustawa wejdzie w życie wraz z początkiem przyszłego roku. Świadczenie będzie wypłacane w maju 2025 roku, ale z wyrównaniem do stycznia. W ustawie przewidziano coroczną waloryzację dodatku (następować będzie w marcu). Podwyższenie kwoty dodatku w związku z waloryzacją będzie następowało z urzędu, bez konieczności wydawania decyzji. Dodatek będzie wypłacany wraz z rentą socjalną.

Jak przypomina Business Insider Polska, wprowadzenie dodatku to efekt prac sejmowej podkomisji, która w maju opowiedziała się za poprawkami do obywatelskiego projektu ustawy w sprawie podwyższenia renty socjalnej. Pierwotnie projekt obywatelski zakładał zwiększenie renty z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po zmianach dodatek dopełniający będzie dodatkowym świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy i samodzielnej egzystencji. Obecnie renta socjalna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynoszą 1780,96 zł.

