To się w głowie nie mieści! Żabka otworzyła sklep nr 1000 w Warszawie

Nie jest tajemnicą, że sklepy Żabka w ostatnich latach opanowały osiedla w każdym polskim mieście. Zarówno w metropoliach, średniej wielkości aglomeracjach, jak i po prostu małych miasteczkach. Niejednokrotnie zdarza się, że w promieniu kilkuset metrów znajdziemy cztery albo pięć Żabek. Ekspansja przyjęła takie rozmiary, że już teraz Polacy pytają się zamiast: "idziesz do sklepu?" to: "idziesz do Żabki?" – i jest to zupełnie zrozumiały trend. Asortyment wszędzie jest bardzo podobny, ceny te same, dostępność bardzo duża. Dla klientów to po prostu wygoda. Często wycieczka po drobne zakupy trwa dosłownie minutę czy dwie od wyjścia z klatki schodowej. Warto jednak odnotować dzisiejszy jubileusz.

Żabka. Sklep nr 1000 w Warszawie

Jubileuszowy sklep otwarto w samym sercu stolicy. W budynku Warsaw Presidential Hotel, tuż obok stacji Warszawa Centralna i, rzecz jasna, Pałacu Kultury i Nauki.

Jubileuszowy sklep Żabki w Centrum LIM wyróżnia się unikalną przestrzenią konsumpcyjną. Klienci mogą skorzystać z wygodnych stolików i wysokich blatów, by zjeść ciepły posiłek lub napić się świeżo parzonej kawy. W ofercie znajdują się popularne produkty Żabka Café oraz nowości, takie jak frytki z dodatkami (salsa meksykańska, kebab, dojrzewające salami) czy przekąski Prosto z Pieca.

Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu, jak ergonomiczne szuflady chłodniczo-mroźnicze, proces obsługi jest szybki, a dania zachowują idealną temperaturę.

Żabka w Warszawie. 22 lata historii

Pierwszą Żabkę otwarto w stolicy dokładnie 17 kwietnia 2002 r. Miało to miejsce przy ul. Siennickiej. Obecnie sklepy z charakterystycznym płazem w logo można znaleźć w najważniejszych punktach miasta – na stacjach metra, osiedlach mieszkaniowych, kampusach i biurowcach. Żabka stała się integralną częścią życia warszawiaków, dostosowując swoją ofertę do potrzeb mieszkańców dynamicznej stolicy.

Żabka w Polsce. Ile sklepów?

Na koniec października było ich blisko 11 tys. W trzecim kwartale 2024 r. sieć otworzyła 266 nowych sklepów, co daje łącznie 892 placówki otwarte w ciągu pierwszych trzech kwartałów tego roku. Plany rozwoju zakładają otwieranie około 1000 nowych sklepów rocznie, co ma doprowadzić do osiągnięcia liczby 14 500 placówek w Polsce do 2028 r.