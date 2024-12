W tej branży zarobki wynoszą nawet 40 tys. zł. Chętnych przybywa

Grafton Recruitment opublikował raport „Wynagrodzenia specjalistów ds. rekrutacji i szkoleń". Wynika z niego, że branża HR jest obecnie jednym z najlepszych miejsc pracy. Popyt na pracowników w działach HR wzrósł w tym roku o 0,71 proc. Z kolei zarobki wzrosły średnio o 10,5 proc. Zdaniem twórców raportu wzrosty te to efekt inwestycji w rozwój i szkolenia pracowników.

Zarobki w HR. Zaczyna się od 25 tys. zł

Na jakie konkretnie zarobki można liczyć? Z danych, które przytacza Radio Zet wynika, że przykładowo dyrektorzy personalni w Warszawie mogą liczyć na wynagrodzenie od 25 tys. do nawet 40 tys. zł brutto miesięcznie. W takich miastach jak Wrocław czy Trójmiasto, widełki zaczynają się od 18 tys. zł. W przypadku stanowisk operacyjnych, takich jak rekruterzy, zarobki w mniejszych miastach wynoszą od 6 tys. do 9 tys. zł, natomiast w większych kształtują się w przedziale 6 tys. do 13 tys. złotych.

Z wyliczeń przedstawionych w raporcie wynika, że analitycy HR zyskali średnio w ciągu roku 8,9 proc., a specjaliści ds. kadr i płac 8,2 proc. – Wzrost wynagrodzenia w obszarach odpowiedzialnych za analitykę nie zaskakuje, pracodawcy cenią sobie umiejętności pozwalające na opracowywanie danych dotyczących pracowników oraz procesów kadrowych. Wzrosty wynagrodzeń dla kierowników ds. wynagrodzeń i benefitów (4 proc.) oraz kierowników ds. kadr i płac (5,8 proc.) były umiarkowane, co odzwierciedla ich stabilną pozycję na rynku – podkreślono w raporcie, którego treść przytacza rozgłośnia.

Raport powstał na podstawie rzeczywistych ofert przedstawionych kandydatom przez klientów Grafton Recruitment oraz wynagrodzeń uczestników procesów rekrutacyjnych. Analiza objęła 499 791 unikalnych ogłoszeń.

Czytaj też:

Jak odnaleźć się w swojej pierwszej pracy?Czytaj też:

Grudniowe odliczanie. Wykorzystaj te dni urlopu, zanim przepadną