Grudniowe odliczanie. Wykorzystaj te dni urlopu, zanim przepadną

Grudzień to ostatnia szansa na wykorzystanie części urlopów z 2024 roku, które w przeciwnym razie przepadną. Łącznie może to być aż 13 dni, a niektóre z nich są w pełni płatne. Warto wiedzieć, które dni urlopowe należy zaplanować, aby nie stracić przysługującego wolnego. Co ważne, niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego nie przepadają od razu z końcem roku, co wynika z odmiennych przepisów.

Urlop wypoczynkowy. Co trzeba wiedzieć?

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego, którego wymiar zależy od stażu pracy. Osoby z krótszym niż 10-letni stażem mogą liczyć na 20 dni, a z dłuższym – na 26 dni. Urlop ten nie przepada na koniec roku, ale zgodnie z przepisami pracownik ma aż trzy lata na jego wykorzystanie.

Oznacza to, że dni wolne za 2024 rok można zaplanować również w kolejnych latach. W tym roku przepadły jedynie niewykorzystane dni urlopowe z 2021 roku, co wynika z przedawnienia roszczeń pracowniczych.

Urlop na żądanie i inne dni wolne – które przepadają z końcem roku?

Częścią urlopu wypoczynkowego jest urlop na żądanie, który wynosi maksymalnie 4 dni w ciągu roku kalendarzowego. W przeciwieństwie do głównej puli urlopu wypoczynkowego, niewykorzystane dni na żądanie nie przechodzą na kolejny rok – przysługują jedynie w bieżącym roku. Jeśli nie zostaną wykorzystane, pracownik traci możliwość ich odbioru.

Również dwa dni lub 16 godzin opieki nad dzieckiem do 14. roku życia przepadają wraz z końcem grudnia. Jest to w pełni płatny czas wolny, który nie podlega przeniesieniu. Rodzice powinni zatem pamiętać, by zaplanować te dni jeszcze w tym roku.

Nowe urlopy z Kodeksu pracy – opiekuńczy i z powodu siły wyższej

Nowelizacja Kodeksu pracy w 2024 roku wprowadziła dwa nowe rodzaje urlopów. Pierwszy to urlop opiekuńczy, który można wykorzystać w wymiarze 5 dni w ciągu roku, ciągiem lub pojedynczo. Jest on jednak bezpłatny, a niewykorzystane dni przepadają wraz z końcem roku.

Drugim rodzajem jest urlop z powodu siły wyższej, który przysługuje na pilne sprawy rodzinne wynikające z choroby lub wypadku. Ten rodzaj wolnego wynosi 2 dni lub 16 godzin w roku i jest płatny w 50%. Również on nie przechodzi na kolejny rok, dlatego warto z niego skorzystać w ciągu najbliższych tygodni.

Jak zaplanować urlop, aby nie stracić?

Chociaż główna pula urlopu wypoczynkowego nie przepada natychmiast po zakończeniu roku, to inne rodzaje wolnego mają ścisłe limity czasowe. Urlop na żądanie, dni opieki nad dzieckiem, urlop opiekuńczy oraz ten z powodu siły wyższej muszą być wykorzystane do końca grudnia 2024 roku.

Warto zatem przejrzeć swoją pulę wolnych dni i odpowiednio je zaplanować, aby nie stracić przysługujących przywilejów.

