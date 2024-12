ZUS wzywa rodziców do zwrotu pieniędzy. Powodem nowe świadczenie

Przypomnijmy, że program „Aktywny Rodzic" (znany również pod nazwą „babciowe") ruszył wraz z początkiem października, a obecnie ruszyły pierwsze wypłaty nowego świadczenia. Środki mogą zostać przyznane w następujących opcjach:

Aktywni rodzice w pracy (1500 zł na dziecko w wieku 12-35 miesięcy, jeśli rodzic wróci do pracy po urlopie rodzicielskim),

Aktywnie w żłobku (1500 zł na dziecko, które chodzi do żłobka, pieniądze trafiają na konto placówki),

Aktywnie w domu (500 zł miesięcznie na dziecko w wieku 12-35 miesięcy, jeśli rodzic opiekuje się maluchem i nie pracuje).

ZUS listy pisze. Kto będzie musiał zwrócić pieniądze?

Jak pisze „Fakt", rodzice informują się pocztą pantoflową, że nie należy wydawać pieniędzy wypłaconych w ramach nowego świadczenia, bo mogą zostać wezwanie przez ZUS do ich zwrotu. Dotyczy to sytuacji, kiedy wciąż korzystają z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO). Świadczenie wprowadzone przez poprzedni rząd zakłada wypłaty świadczenia na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy. Wypłacane jest 12 tys. zł i to sam rodzic decyduje, czy chce pobierać świadczenie w wysokości 1 tys. zł przez rok, czy po 500 zł przez dwa lata.

Pobieranie „babciowego" wyklucza możliwość jednoczesnego otrzymywania RKO. Rodziny, które dotychczas otrzymywały środki z RKO a złożyły wniosek o nowe świadczenie mogą spodziewać się listu od ZUS ws. zwrotu pieniędzy. Jak podaje gazeta, są rodzice, którzy dostali już pisma w tej sprawie.

– Rodzice, którzy mieli przyznane prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego i złożyli wniosek o nowe świadczenie aktywnie w żłobku albo aktywni rodzice w pracy albo aktywnie w domu, w czasie rozpatrywania wniosku nadal otrzymywali RKO. Dzięki temu, w okresie przejściowym, tj. w trakcie rozpatrywania wniosku o nowe świadczenie, została zapewniona ciągłość wypłacania świadczeń – wyjaśnia Wojciech Dąbrówka rzecznik ZUS.

– Rodzinny kapitał opiekuńczy wypłacony za miesiące, za które zostało przyznane świadczenie aktywnie w żłobku, aktywnie w domu lub aktywni rodzice w pracy, podlega rozliczeniu z ZUS – dodaje.

Z dniem przyznania prawa do „babciowego", ZUS uchyla prawo do RKO. W komentarzu dla "Faktu" Zakład przyznaje, że 4 i 5 grudnia trafiły decyzje w tej sprawie i jedna z nich dotyczy konieczności zwrotu nadpłaconego świadczenia. – W odrębnej decyzji ZUS ustali kwotę nadpłaconego RKO, którą rodzic powinien zwrócić – podkreśla rzecznik ZUS.

Rodzice będą mieli do wyboru dwie opcje:

nadpłaconą kwotę będą mogli zwrócić dokonując jednorazowej wpłaty na rachunek ZUS albo w ratach,

ZUS może potrącać miesięcznie z bieżących świadczeń dla rodzin nadpłaconą kwotę RKO.

