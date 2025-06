Marihuana w żelkach Haribo. Firma ostrzega konsumentów i wycofuje produkt

Holenderska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów (NVWA) poinformowała o niepokojącym incydencie związanym z popularnymi żelkami Haribo. Jak podała „Deutsche Welle”, w kilku przypadkach – zarówno u dzieci, jak i dorosłych – po spożyciu słodyczy „Happy Cola F!ZZ” wystąpiły problemy zdrowotne, takie jak zawroty głowy. Choć marihuanę wykryto jedynie w trzech opakowaniach, firma zdecydowała się na całkowite wycofanie produktu z rynku holenderskiego. NVWA ostrzegła, że niektóre opakowania mogą zawierać substancje psychoaktywne i nie powinny być spożywane.

„W obrocie znajdują się opakowania słodyczy, które po spożyciu mogą powodować dolegliwości zdrowotne, takie jak zawroty głowy” – ostrzega NVWA.

Marihuana w żelkach – jak to możliwe?

W żelkach „Happy Cola F!ZZ” znaleziono ślady konopi indyjskich, co potwierdziła rzeczniczka NVWA w rozmowie z agencją AFP.

„W żelkach w kształcie butelki coli znaleziono marihuanę” – powiedziała. Jak dodała, „kilka osób, zarówno dzieci, jak i dorosłych, zachorowało po ich spożyciu”.

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie źródła zanieczyszczenia – nie wiadomo jeszcze, jak marihuana trafiła do słodyczy i czy była to celowa ingerencja, czy przypadkowy incydent podczas procesu produkcyjnego. W międzyczasie Haribo wydało oficjalne ostrzeżenie, apelując do konsumentów o niespożywanie żelków z podejrzanej partii.

Haribo: „Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze”

Firma Haribo uznała zdarzenie za „poważny incydent” i natychmiast rozpoczęła współpracę z odpowiednimi służbami.

„Bezpieczeństwo naszych konsumentów ma dla nas najwyższy priorytet” – podkreślił, cytowany przez „DW”, Patrick Tax, wiceprezes ds. marketingu.

Zaznaczył jednocześnie, że chodzi o „ograniczoną liczbę przypadków”, ale firma nie lekceważy zagrożenia. Haribo zadeklarowało pełną współpracę z policją w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia i zapobieżenia podobnym incydentom w przyszłości.

