Znana sieć z wyposażeniem wnętrz ma problemy. Zamknęła 30 sklepów

17 maja plan restrukturyzacyjny dla sieci został zatwierdzony przez Sąd Restrukturyzacyjny. Właściciel marki Duka znajduje się w procesie sanacyjnym od listopada 2024. RZMK Restructuring poinformował, że znalazł inwestora, który zapewnił transzę środków finansowych, niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności – informuje serwis dlahandlu.pl

Jednak Duka nadal zamyka sklepy. Do czerwca działało ich 31. Teraz zostało już tylko 30 – zauważa serwis.

Sieć Duka, znana z artykułów wyposażenia wnętrz, w ciągu roku zamknęła niemal połowę swoich sklepów stacjonarnych w Polsce. Liczba placówek spadła z 60 do 30. W kwietniu i czerwcu 2025 roku sieć zamknęła kolejne punkty sprzedaży, co jest częścią szerszej restrukturyzacji. Na stronie internetowej firmy pojawiła się informacja o trwającej modernizacji e-sklepu, a klientów zachęca się do odwiedzania pozostałych sklepów stacjonarnych. Firma stawia teraz na rozwój sprzedaży online i platform marketplace, a także znaczące wzbogacenie oferty produktów z Europy, zwłaszcza w segmencie stołowym i kuchennym.

15 listopada 2024 roku warszawski sąd rejonowy otworzył postępowanie sanacyjne wobec właściciela sieci Duka, a zarządcą został wybrany Rymarz Zdort Kubiczek Restructuring.

Plan uzdrowienia spółki zakłada rozwój kanału e-commerce i marketplace’ów, znaczące wprowadzenie towarów z Europy oraz wzmocnienie oferty stołowej i kuchennej, zmniejszenie ilości sklepów stacjonarnych, optymalizację kosztów magazynowania i logistyki, pozyskanie partnerów handlowych dla zapewnienia optymalnego zatowarowania oraz redukcję zadłużenia – podaje serwis dlahandlu.pl

W maju 2025 roku sąd zatwierdził plan restrukturyzacyjny, a RZMK Restructuring poinformował o znalezieniu inwestora, który zapewnił niezbędne środki finansowe do kontynuacji działalności.

Mimo zysku netto w 2023 roku na poziomie 4,7 mln zł, Duka borykała się z poważnymi problemami finansowymi i wizerunkowymi. W 2023 roku spółka została ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów karą ponad 1,5 mln zł za nieuczciwe praktyki, takie jak automatyczne dodawanie produktów do koszyka bez zgody klientów. UOKiK nakazał również rekompensaty dla poszkodowanych klientów, co wpłynęło negatywnie na reputację firmy. Duka, obecna w Polsce od 2016 roku, intensyfikuje działania naprawcze, stawiając na bardziej rentowne kanały sprzedaży i zmianę modelu operacyjnego, jednak zamykanie kolejnych sklepów pokazuje, że wyzwania nadal są poważne.

