Znana sieć znika z Europy. W Niemczech zostanie tylko Media Markt

Sieć Saturn, która jeszcze kilka lat temu działała w około 150 lokalizacjach w Niemczech, stopniowo znika z rynku. Właściciel marki, firma Ceconomy, zdecydował o zastąpieniu sklepów Saturn placówkami Media Markt, co wpisuje się w szerszą strategię konsolidacji tych dwóch marek na rynku europejskim.

Jak podaje serwis WP Finanse, powołując się na niemiecki dziennik „Handelsblatt”, jeszcze kilka lat temu w Niemczech funkcjonowało około 150 sklepów Saturn. Do jesieni 2024 roku liczba ta spadła do 87. W tym samym czasie liczba placówek Media Markt zwiększyła się do ponad 300.

Saturn ustępuje miejsca MediaMarkt

To element strategii Ceconomy realizowanej na całym kontynencie, której celem jest „ściślejsze powiązanie” obu marek i uproszczenie oferty. W takich krajach jak Austria, Belgia, Holandia i Luksemburg marka Saturn została już całkowicie zastąpiona przez Media Markt, co pozwala firmie skupić się na jednym, silnym brandzie.

Dla klientów zmiana jest niemal niezauważalna, ponieważ obie sieci oferowały dotychczas zbliżony asortyment, podobne promocje oraz miały wspólną strategię marketingową. Połączono też programy lojalnościowe, pozwalające zbierać i wykorzystywać punkty niezależnie od sieci sklepu, co ułatwia korzystanie z usług.

Na razie nie wiadomo, ile sklepów Saturn ostatecznie przejdzie pod markę MediaMarkt. Jak podaje dziennik, marka nie zniknie całkowicie – Saturn pozostanie istotną częścią strategii korporacyjnej.

Agata idzie do galerii. Polska sieć testuje nowy format sklepów

Saturn dobrze znany polskim klientom

Saturn był również rozpoznawalny w Polsce, gdzie kilka lat temu działały sklepy pod tą marką. W 2018 roku zostały one zastąpione przez placówki MediaMarkt. Decyzja ta wynikała z analizy rynku i miała na celu poprawę dostępności obsługi posprzedażowej – w tym usług IT i serwisowych – dzięki większej liczbie punktów sprzedaży pod wspólną marką, co zwiększyło komfort klientów.

