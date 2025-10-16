Litery to już za mało. Do walki o uwagę kupujących wchodzą cyfry i liczby

„26 1 18 1” – Izba Cywilna Sądu Najwyższego w Madrycie przychyliła się do wniosku hiszpańskiego giganta i zastrzegła taki ciąg cyfr i liczb jako znak towarowy.

Wcześniej urzędnicy dwukrotnie odrzucili wniosek znanej hiszpańskiej marki, ale swój wyrok Sąd Najwyższy uzasadnił rynkowym znaczeniem znaku towarowego, jakim jest „Zara”.

26 1 18 1 znaczy Zara, a dokładniej „Zara Athleticz”

W tym znaczeniu liczba 26 oznacza po prostu pozycję litery „Z” w łacińskim alfabecie, cyfra 1 to „A”, a liczba 18 to „R”. Taki zapis nazwy marki widnieje na produktach sportowej linii „Zara Athleticz”, która powstała w 2021 roku. Jest także dostępna w Polsce.

„Nie można wykluczyć, że przeciętny konsument bez trudu zidentyfikuje produkty posiadające taki znak numeryczny z firmą, do której się odnosi” – głosi wyrok hiszpańskiego Sądu Najwyższego, który cytują hiszpańskie media – „Nie można też jednoznacznie stwierdzić, że położenie (kolejność) cyfr uniemożliwia konsumentowi zapamiętanie znaku, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, iż w rzeczywistości są tu cztery cyfry i liczby, z czego jedna się powtarza”.

Przychylając się do wniosku firmy Inditex, sędziowie powołali się zarówno na hiszpańskie, jak i unijne prawo – obydwa zezwalają na zastrzeganie znaków numerycznych jako znaków towarowych.

Marka Zara zwija interes w Polsce

Zara to hiszpańska marka odzieżowa założona w 1975 roku w La Coruña przez Amancio Ortegę i Rosalíę Merę, należąca do grupy Inditex. W 2025 roku świętuje 50-lecie. Słynie z koncepcji „fast fashion”, polegającej na błyskawicznym wprowadzaniu najnowszych trendów do sklepów, co osiąga dzięki pionowej integracji produkcji i scentralizowanemu systemowi dystrybucji. Firma oferuje odzież, akcesoria, kosmetyki i perfumy dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Reuters podał, sprzedaż nowych kolekcji była o 1,3 proc. niższa, niż oczekiwali analitycy (7,3 proc.). Firma tłumaczy to spowolnieniem gospodarczym oraz zamieszaniem z cłami wprowadzonym przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Pierwszy sklep Zara w Polsce został otwarty w 2002 roku we Wrocławiu, w centrum handlowym Renoma. W 2024 w Polsce działało 39 sklepów, o jeden mniej niż rok wcześniej. W 2025 roku ponownie zamknęła zamknęła kilka lokali, w tym znany sklep na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie.

Czytaj też:

Ukraińcy też chcą przejąć sklepy Carrefour w Polsce. Przyczółek zdobyty