Zakupy to tylko pretekst. Zaskakujący raport o młodych konsumentach
Młodzi ludzie na zakupach
Młodzi ludzie na zakupach Źródło: Shutterstock
Jedna trzecia osób z tzw. pokolenia Z przyznaje, że odwiedza sklepy głównie dla rozrywki. Młodzi konsumenci nie kryją, że na ich decyzje zakupowe mocno wpływają rekomendacje znajomych.

Raport przygotowany przez BCG oraz Vogue przedstawia preferencje zakupowe młodych konsumentów. Dokument, którego szczegóły opisuje „Rzeczpospolita" pokazuje, że dla pokolenia Z (osoby urodzone po 1995 roku), a także Alfa (urodzeni po 2010 roku) wyjście do sklepów wiąże się nie tylko z zakupami, ale również z rozrywką.

„Zetki" odwiedzają sklepy dla rozrywki

Z przeprowadzonego na potrzeby raportu badania wynika, że co czwarty konsument w wieku 10-16 lat przyznaje, że odwiedza sklepy głównie dla zabawy i traktuje to jako wyjście towarzyskie. 30 proc. osób w wieku 16-30 lat również zadeklarowało, że celem takich wizyt jest przede wszystkim rozrywka. W starszych grupach wiekowych tego rodzaju deklaracje składało mniej niż 20 proc. respondentów.

Biorąc pod uwagę powyższe dane nie zaskakuje fakt, iż młodzi częściej robią zakupy z przyjaciółmi i rodziną, podczas gdy milenialsi i starsze pokolenia kupują częściej w samotności. Młodsi konsumenci częściej opierają swoje zakupy modowe na rekomendacjach osób, które znają i im ufają.

41 proc. „zetek" przyznaje, że rekomendacja znajomego znacząco zwiększa prawdopodobieństwo zakupu. Dla porównania, rekomendacja znajomego nie miała praktycznie żadnego znaczenia dla pokolenia wyżu demograficznego.

Raport pokazuje również, że technologia, a zwłaszcza sztuczna inteligencja odgrywa dziś kluczową rolę w kształtowaniu zakupów młodych konsumentów Co drugi przedstawiciel pokolenia Z przyznaje, że korzystał lub planuje wykorzystać sztuczną inteligencję generatywną w ramach swoich zakupów.

Ponad połowa konsumentów w wieku 31-44 i 61-79 lat przyznaje, że dokonuje zakupów droga online głównie po to, by porównywać ceny, to młodsi konsumenci stosują inne podejście. Około połowy osób w wieku 16-30 lat priorytetowo traktuje lepszy wybór produktów i twierdzi, że woli unikać zatłoczonych przestrzeni, co sugeruje rosnące preferencje co do wygody i komfortu nad uzyskaniem najniższej ceny.

Źródło: Rzeczpospolita