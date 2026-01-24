Francuski koncern ma kłopoty. Ponad dwa tysiące pracowników na bruk

Francuski koncern technologiczny i konsultingowy Capgemini ogłosił plan masowych zwolnień.

– Firma Capgemini zapowiedziała we wtorek, że planuje zwolnić do 2400 pracowników we Francji. To ok. 6 proc. kadry pracowniczej marki w tym kraju – podaje Agencja Reutera, cytowana przez serwis NextGazeta.pl.

Powodem cięć jest spowolnienie gospodarcze, które negatywnie wpłynęło na popyt w kluczowych sektorach, przede wszystkim w branży motoryzacyjnej.

Dobrowolne odejścia i przekwalifikowania

Capgemini zapowiada, że zwolnienia będą realizowane głównie na zasadzie dobrowolności.

– Capgemini zamierza wdrożyć redukcje poprzez dobrowolne odejścia i zaoferować wewnętrzne programy przekwalifikowania dla pracowników w działach dotkniętych zmianami popytu ze strony klientów. Plan, który będzie realizowany wyłącznie na zasadzie dobrowolności, jest przedmiotem negocjacji ze związkami zawodowymi – podaje Agencja Reutera.

Skala zwolnień i wpływ na rynek

Ogłoszone redukcje zatrudnienia w Capgemini to element globalnej strategii firmy mającej dostosować strukturę zatrudnienia do zmieniającego się popytu w sektorze usług IT i konsultingowych.

Eksperci zwracają uwagę, że zmiany dotkną nie tylko samych pracowników, ale również klientów firmy w Europie, którzy korzystają z usług doradczych i technologicznych koncernu. Warto podkreślić, że Capgemini zatrudnia na świecie ok. 420 tys. osób i działa w ponad 50 krajach.

Capgemini w Polsce

W Polsce Capgemini prowadzi działalność od 1996 roku i jest jednym z największych zagranicznych inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych w kraju.

„Nasze centra biznesowe są zlokalizowane w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Opolu, Warszawie, Lublinie i Gdańsku” – czytamy na stronie firmy.

Polskie oddziały zatrudniają ekspertów w obszarach IT i usług biznesowych, w tym programistów, analityków, specjalistów HR i księgowości. Firma wspiera klientów w transformacji cyfrowej, wdrażaniu nowoczesnych technologii oraz w rozwoju procesów biznesowych.

