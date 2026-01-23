Gigant tnie etaty w Polsce. Pracownicy w trzech miastach stracą pracę

Skandynawska grupa Nordea zapowiedziała przeprowadzenie zwolnień grupowych w Polsce. Redukcja zatrudnienia ma objąć maksymalnie 105 pracowników, głównie specjalistów IT zatrudnionych w Łodzi, Warszawie oraz w Trójmieście. Decyzja jest elementem nowej strategii firmy, której celem ma być lepsze dostosowanie struktury organizacyjnej do aktualnych wyzwań biznesowych.

Zwolnienia w centrach operacyjnych

Jak poinformowała Katarzyna Mendelson-Maciejak, menedżerka ds. komunikacji w Nordea, cytowana przez portal lodz.wyborcza.pl, zwolnienia dotyczą przede wszystkim centrów operacyjnych i informatycznych, które od lat wspierają działalność banku na rynkach międzynarodowych. W Polsce redukcje mogą objąć pracowników w trzech lokalizacjach, przy czym mowa jest zarówno o osobach na stanowiskach juniorskich, jak i o pracownikach z dłuższym stażem, w tym również o kadrze kierowniczej.

Nordea działa na polskim rynku od 2010 roku poprzez Nordea Bank ABP SA Oddział w Polsce z siedzibą w Łodzi, a także poprzez centra operacyjne i IT zlokalizowane w Gdańsku, Gdyni i Warszawie. W 2016 roku firma zatrudniała w samej Łodzi ponad tysiąc osób i zapowiadała dalszy rozwój. Obecnie liczba pracowników Nordea w Polsce przekracza 6 tys., z czego około połowa pracuje w łódzkim biurowcu Cross Point. Spółka specjalizuje się w usługach informatycznych dla całej grupy Nordea i nie prowadzi w Polsce obsługi klientów detalicznych.

Przedstawiciele firmy zapowiadają, że osoby objęte zwolnieniami otrzymają „kompleksowe wsparcie”. Jednocześnie nie ujawniono szczegółowych warunków tej pomocy. Nie jest jasne, czy poza świadczeniami wynikającymi z Kodeksu pracy przewidziane są dodatkowe formy wsparcia dla zwalnianych pracowników.

Redukcja zatrudnienia

Redukcja zatrudnienia w Nordea wpisuje się w szerszy trend obserwowany w branży IT. W ostatnim czasie podobne działania podejmowały także inne firmy, m.in. Fujitsu oraz Alorica. Jak wskazuje prof. Piotr Krajewski z Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych, cytowany przez portal lodz.wyborcza.pl, jedną z głównych przyczyn zwolnień są rosnące koszty pracy w Polsce. Firmy coraz częściej rozważają przenoszenie części operacji do tańszych lokalizacji, gdzie jakość usług informatycznych systematycznie się poprawia.

Zmiany szczególnie odczuwalne są w Łodzi, która pozostaje jednym z kluczowych centrów IT Nordea. Według dostępnych danych liczba ofert pracy w tym mieście wynosi obecnie około 3,8 tys., co oznacza spadek o 7 proc. w ujęciu rok do roku. Jednocześnie, jak wynika z danych urzędów pracy przywoływanych przez bankier.pl, na koniec 2025 roku największą liczbę zgłoszonych zwolnień grupowych odnotowano na Śląsku i Mazowszu, podczas gdy w części województw takich zgłoszeń nie było wcale.

