BLIK testuje nowe rozwiązanie. „Milowy krok”

BLIK wydał komunikat, w którym informuje o realizacji pierwszego pilotażowego przelewu w euro z hiszpańskiego systemu płatności mobilnych Bizum na numer telefonu zarejestrowany w BLIK w PKO Banku Polskim. To oznacza, że użytkownik w Hiszpanii, korzystający z aplikacji Bizum, mógł przesłać euro bezpośrednio na numer telefonu osoby w Polsce, która korzysta z BLIKA i aplikacji IKO.

BLIK testuje przelewy na telefon w euro

Jak podkreślono w komunikacie, zrealizowany przelew z Hiszpanii do Polski jest formą dalszej integracji technologicznej, której celem jest uruchomienie pełnej interoperacyjności pomiędzy systemami płatności mobilnych działającymi w Europie. Oznacza to możliwość wykonywania swobodnych, natychmiastowych przelewów na numer telefonu pomiędzy użytkownikami różnych systemów płatności mobilnych działających w Europie, bez konieczności instalowania nowych aplikacji.

– Pierwszy przelew na telefon z Hiszpanii do Polski to milowy krok w kierunku sprowadzenia interoperacyjności europejskich systemów do kategorii standardu. Kolejne testy i rozszerzanie współpracy z partnerami mają przybliżyć moment, w którym przelew na numer telefonu pomiędzy krajami będzie równie prosty jak lokalna transakcja P2P, a właśnie na to czeka niemal 450 milionów Europejczyków – podkreśla cytowany w komunikacie Dariusz Mazurkiewicz, prezes BLIKA.

W ubiegłym roku BLIK dołączył do stowarzyszenia EuroPA. Od tego czasu wspólnie z partnerami z Hiszpanii (Bizum), Portugalii (SIBS), Włoch (Bancomat) oraz krajów nordyckich (Vipps) pracuje nad interoperacyjnością w zakresie błyskawicznych przelewów P2P na numer telefonu.

– Dotychczasowe wdrożenia pilotażowe potwierdzają techniczną gotowość systemów do realizacji takich transakcji w środowisku produkcyjnym – podkreślono w komunikacie.

Równolegle BLIK rozwija swoją obecność międzynarodową w innych obszarach. Użytkownicy już dziś mogą płacić BLIKIEM za granicą w terminalach płatniczych – zbliżeniowo na urządzeniach z systemem Android, a wkrótce także na iOS.

Czytaj też:

Miliony ludzi stracą swoją walutę. Od lutego płatności tylko w euroCzytaj też:

Koniec dużych zakupów za gotówkę. Unia wprowadza twardy limit