Rośnie bezrobocie wśród młodych. „Najłatwiej tracą pracę”
Po pozytywnym trendzie w ostatnich latach, w zakresie bezrobocia młodych osób nie ma już śladu - pisze dzisiejszy „Dziennik Gazeta Prawna”. W 2025 roku ich liczba wzrosła mocniej niż ogółu bezrobotnych.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 5,7 proc., czyli o 0,1 pkt proc. więcej niż w listopadzie. W ostatnim miesiącu 2025 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 887,9 tys. bezrobotnych, wobec 873,6 tys. miesiąc wcześniej, a zarazem o 12,9 proc. więcej niż w końcówce 2024 roku. „Dziennik Gazeta Prawna” zwraca uwagę na niepokojącą dynamikę wzrostu bezrobocia wśród młodych. W grudniu zeszłego roku w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 217,2 tys. osób do 30 roku życia. To wzrost o niemal 16 proc. rok do roku.

Rośnie bezrobocie wśród młodych. Jakie przyczyny wzrostu?

Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan zwraca uwagę na ubiegłoroczną zmianę przepisów, która wprowadziła możliwość rejestrowania się w urzędach pracy online. Znikła w ten sposób bariera, dla której wiele osób, w tym młodych rezygnowało ze zgłoszenia się. Ekspert przyznaje jednak, że nie jest to jedyny powód wskazując również na wychłodzenie polskiego rynku pracy.

Młode osoby ze względu na brak doświadczenia czy sposób zatrudnienia, najczęściej pracują na podstawie umów terminowych, czy zlecenia najłatwiej tracą pracę – mówi Zielonka.

Zdaniem ekspertów nie bez znaczenia dla sytuacji osób młodych na rynku pracy jest też postępująca cyfryzacja i robotyzacja. Z reguły osoby takie zajmują niższe stanowiska w firmach, a te na coraz większą skalę są przejmowane przez AI. Dobry przykładem jest branża IT.

Młodzi bezrobotni stanowią już jedną czwartą wszystkich osób bez pracy, do tego ok. 30 tys. z nich czeka na prace do dwóch lat, a kolejne ponad 20 tys. powyżej 24 tys. Pracownicy urzędów pracy zwracają uwagę, że dane te, to sygnał, iż potrzebne są zmiany na rynku pracy.

