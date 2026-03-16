Awaria w znanym banku. Klienci odcięci od części usług

Klienci mBanku informują o problemach z aplikacją i płatnościami. W serwisie Downdetector, który śledzi awarie internetowe, użytkownicy zaczęli zgłaszać awarię w mBanku tuż po godzinie 10.00.
– „Mbank padł – nic za bardzo nie działa", "nie można się zalogować", "nie działa blik i inne płatności", "przelewy chyba też nie przychodzą" – to tylko niektóre z wpisów klientów banku.
Awaria w mBank. Bank reaguje
Bank wydał komunikat, w którym możemy przeczytać:
– Obecnie możecie mieć trudności z korzystaniem z naszych usług. W tym momencie mogą występować trudności z:
- logowaniem do aplikacji mobilnej oraz do serwisu transakcyjnego,
- płatnościami.
– Nasz zespół pracuje nad jak najszybszym rozwiązaniem tej sytuacji, by przywrócić pełną dostępność usług w jak najkrótszym czasie. Będziemy na bieżąco informować was o postępie prac w aktualizacjach do tego komunikatu – poinformował mBank.
Przypomnijmy, że jeszcze przed weekendem bank informował, że w nocy z 14 na 15 marca br. zostaną wyłączone niektóre usługi dla klientów banku. Instytucja zaznaczała, że przerwa może potrwać do późnego poranka 15 marca.
Bank informował, że utrudnienia wystąpią w następujących usługach:
Karty bankomatowe. Nie będzie możliwości płacenia kartą w internecie od 2:30 do 9:00 rano. Będzie za to można przez całą noc płacić kartą stacjonarnie oraz skorzystać z bankomatu, w tym wypłacać gotówkę.
Serwis transakcyjny. Od 2:30 do 9:00 rano nie będzie można zalogować się na swoje konto, zarówno przez internet, jak i aplikacji mobilnej. Nie będzie można również złożyć żadnego wniosku do banku np. o pożyczkę lub kredyt.
Infolinia. Podczas przerwy nie będzie można się dodzwonić do banku, mLinia zostanie wyłączona od 2:30 do 9:00 rano. Nie będzie można wykonać telefonicznie żadnej operacji.
Czytaj też:
Znane banki ostrzegają klientów. Te usługi nie będą dostępne w weekendCzytaj też:
Ranking lokat na trzy miesiące. Wciąż dominują „piąteczki”