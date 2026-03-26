Trudny dzień dla klientów znanego banku. Te usługi nie będą działać

Weekend to czas, gdy klienci banków muszą liczyć się z utrudnieniami, w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi. Owe utrudnienia w najbliższą sobotę czekają klientów ValoBanku.

Przerwa techniczna w VeloBanku

Bank wydał komunikat, w którym informuje o niedostępności bankowości internetowej i mobilnej w dniu 28 marca br., w godzinach 00:00-7.00. W tym czasie klienci nie będą mogli:

zalogować się do bankowości mobilnej ani internetowej,

zlecać przelewów.

Klienci będą natomiast mieli możliwość:

płacić kartą, telefonem, zegarkiem lub opaską w sklepach stacjonarnych,

płacić BLIKIEM w sklepach stacjonarnych i internetowych,

wpłacać i wypłacać BLIKIEM gotówkę z bankomatów,

płacić kartą w internecie z potwierdzeniem ePIN-em,

wpłacać i wypłacać gotówkę kartą z bankomatu.

– Pamiętaj, że w przypadku wszelkich problemów nasza infolinia czynna jest całą dobę, 7 dni w tygodniu i służy pomocą – podkreśla VeloBank w komunikacie.

To kolejne tego typu niedogodności dla klientów ValoBanku. Z brakiem dostępu do bankowości internetowej i mobilnej mieli oni do czynienia 22 marca, czyli w minioną niedzielę. W godzinach 00:00 – 8.00 nie było możliwości zalogowania się do bankowości mobilnej i internetowej, a także zlecania przelewów.

Innego rodzaju komunikat skierował właśnie do klientów Bank Pekao. Wydał on ostrzeżenie dotyczące kolejnych sposobów działania przestępców. Jak wskazano, w ostatnim czasie przybywa przypadków oszustw, w których atakujący podszywają się pod pracowników banków oraz instytucji publicznych. Celem takich działań jest wzbudzenie zaufania i nakłonienie ofiary do wykonania poleceń.

Przestępcy kontaktują się z klientami telefonicznie albo mailowo. Informują o rzekomych incydentach bezpieczeństwa, próbach wyłudzenia kredytu lub zagrożeniu dla pieniędzy zgromadzonych na koncie. Często przekonują, że sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji. Aby uwiarygodnić swoją historię, przesyłają fałszywe legitymacje służbowe w wiadomościach albo pokazują je podczas rozmowy.

Czytaj też:

