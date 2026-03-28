Polacy żałują zmiany pracy? Zaskakujące badanie

Badanie zrealizowane przez SW Research na zlecenie OLX Praca pokazuje, że głównym czynnikiem skłaniającym pracowników biurowych do zmiany pracy jest wyższe wynagrodzenia (74 proc. wskazań). Kolejnymi kluczowymi motywatorami są stabilność zatrudnienia oraz elastyczność i oferowane przez pracodawcę benefity (odpowiednio 43 proc. i 32 proc.).

Wielu pracowników zastanawia się nad zmianą pracodawcy, ale nie zawsze przekłada się to na konkretne działania. Choć aż 44 proc. badanych rozważa zmianę zatrudnienia w ciągu najbliższego roku, to tylko 12 proc. podejmuje aktywne kroki w tym kierunku.

– Widzimy, że zmiana pracy wiąże się z wieloma obawami. Główne z nich to utrata stabilności zatrudnienia, większy stres i obciążenie w nowym miejscu pracy, a także gorsza atmosfera i kultura organizacyjna. 36% kobiet obawia się także pogorszenia sytuacji finansowej. Wśród mężczyzn ten lęk jest o 5% niższy. Z kolei młodsze osoby częściej niepokoją potencjalnie gorsze warunki finansowe i atmosfera w nowym miejscu pracy. Jednak wraz z wiekiem obawy o stres i obciążenie maleją –mówi Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy OLX.

Polacy zadowoleni ze zmiany pracy

Z badania wynika, że aż 70 proc. pracowników biurowych, którzy w ostatnich dwóch latach zmienili miejsce zatrudnienia, pozytywnie ocenia tę decyzję, podczas gdy jedynie 11 proc. jej żałuje. Ze zmiany pracy najczęściej zadowoleni są młodsi specjaliści. W tej grupie odsetek ten sięga aż 81 proc. Wśród menedżerów wyższego szczebla odsetek usatysfakcjonowanych zmianą pracodawcy jest wyraźnie niższy (53 proc.).

– Decyzja o zmianie zatrudnienia wciąż jest motywowana głównie kwestiami finansowymi, ale coraz większe znaczenie mają także inne aspekty, takie jak stabilność czy elastyczność. Choć obawy związane z takim krokiem są powszechne, w wielu przypadkach nie znajdują one odzwierciedlenia w rzeczywistości. Doświadczenia pracowników pokazują, że zmiana pracy dość często prowadzi do wyższej satysfakcji, zwłaszcza w kwestii wynagrodzenia i atmosfery w miejscu pracy – tłumaczy Konrad Grygo.

Badanie SW Research zrealizowane metodą mixed mode (CAWI+ CATI) wśród pracowników umysłowych, luty 2026 r., n=600.

