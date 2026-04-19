Pilny komunikat PKO BP. Bank ostrzega klientów

Bank PKO BP wydał komunikat, w którym ostrzega klientów przed oszustami podszywającymi się pod pracowników instytucji. – Jak działają oszuści? Mogą dzwonić z numerów, które wyglądają jak nasze, powołują się na nasz bank i Twoje bezpieczeństwo. Chcą wywrzeć na Tobie presję czasu i wzbudzić strach – alarmuje bank.

Jak rozpoznać oszusta? To mówią najczęściej

PKO BP zdradza, że oszuści podszywający się pod pracowników banku najczęściej mówią:

„ktoś wziął kredyt na Twoje dane”,

„na Twoim koncie jest nieautoryzowany przelew i musisz go zweryfikować”,

„musisz przelać pieniądze na bezpieczne konto”.

Aby zdobyć zaufanie, oszuści coraz częściej wysyłają SMS-em lub e-mailem fałszywą legitymację bankową.

Jak uchronić się przed oszustami? PKO BP radzi

Bank podkreśla, że nigdy nie wysyła dokumentów w rodzaju legitymacji bankowej i nie prosi o przesłanie pieniędzy na inne konto lub przekazanie danych np. logowania czy karty. – Nie wierz też w historie o tym, że gdy prześlesz pieniądze, o które prosi osoba podająca się za pracownika banku, to wrócą one do Ciebie w ciągu 7 dni, bo „przecież są zablokowane na koncie”. Gdy zrobisz przelew oszustowi, stracisz swoje pieniądze! – ostrzega PKO BP.

Bank radzi, aby zachować spokój i nie działać pochopnie. W pierwszej kolejności należy upewnić się, czy rzeczywiście dzwoni pracownik instytucji. Zweryfikować tożsamość dzwoniącego można w aplikacji IKO. – Powiedz, że chcesz zweryfikować tożsamość osoby, która dzwoni. Jeśli to my dzwonimy, w naszej aplikacji bankowej dostaniesz powiadomienie z danymi pracownika – poproś rozmówcę o imię i nazwisko, stanowisko i miejsce, z którego dzwoni. Jeśli dane się zgadzają, potwierdź je i kontynuuj rozmowę – radzi bank.

Jeśli natomiast dane są błędne lub osoba, która dzwoni odmawia weryfikacji, należy zakończyć rozmowę i skontaktować się z bankiem. Nie należy natomiast podawać danych do logowania i kodów autoryzacyjnych, a także udostępniać pulpitu i instalować programów podawanych przez rozmówcę.

PKO BP zmienia zasady przy przelewach. W ruch idzie aparat w telefonieCzytaj też:

Tylko gotówka! PKO BP ostrzega – będzie kłopot z płatnościami w środę