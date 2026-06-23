Tyle zarabiają obecnie Polacy. GUS odsłonił karty

Z danych przedstawionych w poniedziałek przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w maju 9173,24 zł brutto. To wzrost o 5,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku. – Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2026 r. było o 5,8% wyższe niż w maju 2025 r. – podał GUS.

Wynagrodzenia w maju. Znów oddaliliśmy się do 10 tys. zł

Urząd podał również, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było niższe w relacji do kwietnia o 3,8 proc. To oznacza, że w poprzednim miesiącu Polacy zarabiali więcej niż w maju ubiegłego roku, ale mniej niż miesiąc wcześniej.

Przypomnijmy, że przed miesiącem średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 9530,74 zł, a w marcu było to 9652, 19 zł, co było nowym rekordem (poprzedni na poziomie 9583 zł odnotowano w grudniu zeszłego roku). GUS wskazuje, że spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w maju br. względem poprzedniego miesiąca wynikał z braku lub mniejszej skali dodatkowych wypłat, które wystąpiły w kwietniu, czyli np. nagród, bonusów i premii, w tym kwartalnych, rocznych, motywacyjnych, uznaniowych, a także nagród jubileuszowych, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń.

Warto również podkreślić, że maj był kolejnym miesiącem, w którym podwyżki znacząco przewyższały tempo wzrostu cen. Przypomnijmy, że inflacja konsumencka w poprzednim miesiącu wyniosła 3,1 proc.

GUS poinformował również, że w maju przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6377,4 tys. etatów, co oznacza spadek o 0,9 proc. w relacji do analogicznego okresu 2025 roku.

Przedstawione przez GUS dane dotyczą podmiotów sektora przedsiębiorstw, który stanowi część gospodarki narodowej. Sektor ten obejmuje podmioty zatrudniające co najmniej dziesięciu pracowników (obejmują około 40 proc. wszystkich pracujących w polskiej gospodarce).

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