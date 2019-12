Jednak nie będzie podwyżek? Senat odrzucił ustawę podnoszącą akcyzę na alkohol i papierosy

Senatorowie Koalicji Obywatelskiej złożyli wniosek o odrzucenie ustawy, której celem jest podniesienie akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe. Został on poparty przez komisję budżetu i finansów publicznych. Ostatecznie Senat nowelizację odrzucił. Za takim rozwiązaniem głosowało 51 senatorów, 46 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. To jednak nie oznacza, że losy ustawy podnoszącej akcyzę są przesądzone. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce zasadami uchwalania aktów prawnych, ustawa wróci teraz do Sejmu i może zostać ponownie przegłosowana zwykłą większością głosów.

Co zakłada projekt ustawy?

W myśl ustawy butelka piwa będzie droższa o 5 groszy, butelka wina zdrożeje o 12 groszy a wódka o ok 1,14 zł. Podrożeją także papierosy. Paczka 20 sztuk ma być droższa o 1,02 zł. Cena cygar może wzrosnąć ok. 0,40 zł za sztukę, a kilograma suszu tytoniowego o ok. 22,93 zł. Proponowane przez rząd zmiany mają wpłynąć na podwyższenie cen o 10 proc. obecnej wartości. Podwyższenie akcyzy ma się przełożyć na zasilenie przyszłorocznego budżetu o 1,7 mld złotych. "Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie (...) o podatku akcyzowym (...), których głównym celem jest realizacja działań w obszarze podatków. Projekt przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie – napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

