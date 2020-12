Rynek pracy zaskakuje. Jest stosunkowo odporny na pandemię

Zarobki, jak świadczą dane GUS, idą w górę. Z kolei zatrudnienie spada, ale nie radykalnie. Jak podaje Urząd wynagrodzenia w przedsiębiorstwach wzrosły w listopadzie o 4,9 proc. rok do roku. Ekonomiści nie spodziewali się takiego wzrostu.

Spodziewali się za to większego spadku zatrudnienia, w związku z pandemicznym kryzysem, ale ten nie nastąpił aż w takiej wysokości. Rok do roku zatrudnienie w listopadzie spadło o 1,2 proc.

Średnia płaca wzrosła więcej

W szczegółach wygląda to tak, że średnia płaca za listopad wyniosła 5484,07 brutto (wzrost o 4,9 proc. rok do roku). To 3,96 tys. zł na rękę, jeśli mówimy o umówię o pracę. Z danych GUS wynika, że rok do roku średnia płaca brutto wzrosła o 255 zł. „Rynek pracy jest zaskakująco odporny” napisali na Twitterze analitycy Banku PKO BP.

Pracuje tyle samo osób, co w październiku

Jeśli chodzi o zatrudnienie, to w listopadzie wynosiło w przedsiębiorstwach (bez mikrofirm) 6 318,9 tys. osób. Było niemal identyczne jak w październiku. W gospodarce zatrudnionych jest 16,6 mln osób, z czego 6,3 mln w sektorze przedsiębiorstw (co najmniej 9 pracowników), 2,7 mln w budżetówce i 7,6 mln w mikrofirmach.

