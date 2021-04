Są nowe ceny gazu. Ile wyniesie podwyżka?

Wniosek o zmianę taryfy złożył do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki PGNiG Obrót Detaliczny. 15 kwietnia 2021 r. prezes URE zatwierdził zmianę taryfy firmy handlującej gazem ziemnym. Stawki opłat za gaz dla gospodarstw domowych zostały zmienione.

PGNiG Obrót Detaliczny swój wniosek o zmianę taryfy motywowała wzrostem cen surowca na Towarowej Giełdzie Energii.

5 proc. w górę

Ceny gazu wzrosną o 5,6 proc. Opłata abonamentowa nie zmieni się, co oznacza, że wzrost cen dla ostatecznego odbiorcy detalicznego wyniesie średnio 5,1 proc.

„Nominalnie oznacza to, że odbiorcy zużywający najmniejsze ilości gazu, korzystający z gazu głównie do przygotowywania posiłków (tzw. „kuchenkowicz”, grupa taryfowa W-1.1.), statystycznie zapłacą średnio o ok. 46 groszy więcej miesięcznie (wzrost o 2,3 proc.). Dla odbiorców z grupy W-2.1, którzy używają gazu również do podgrzewania wody, płatność wrośnie o 3,3 proc. i wyniesie 2,88 zł/m-c. Odpowiednio więcej zapłacą klienci, którzy zużywają stosunkowo duże ilości gazu, tj. np. do ogrzania domów. Tacy odbiorcy (grupa taryfowa W-3.6) zapłacą o 8,8 zł więcej miesięcznie (wzrost płatności o 3,5 proc.)” – informuje URE.

