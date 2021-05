W PKO BP będą „masowe” ugody z frankowiczami

Jak przekazał wiceprezes PKO Banku Polskiego Rafał Kozłowski, „od przełomu maja i czerwca zamierzamy zawierać z klientami [frankowiczami] masowo ugody. Na czym te ugody będą polegać? Na tym, że wrócimy do dnia udzielenia kredytu i po takim kursie, po jakim kredyt został wypłacony, (...) ten kredyt rozliczymy i potraktujemy go od początku jako kredyt złotowy”.

Bank weźmie ciężar strat na siebie

Kozłowski przekazał, że bank, „po zgodzie akcjonariuszy, weźmie na siebie cały ciężar związany ze wzrostem kursu wymiany. Wrócimy do momentu udzielenia i powiemy: to był kredyt złotowy. (...) Chodzi o to, żeby cały ciężar tego, co spowodowało kwestię frankową, czyli wzrost kursu franka, bank wziął na siebie, a zasadniczo akcjonariusze zgodzili się na to, żeby pokryć to z ich własnej kieszeni”.

Jak czytamy w TVN24 Biznes Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP zgodziło się na utworzenie funduszu, z którego pieniądze mają pokryć straty związane z kredytami denominowanymi we frankach szwajcarskich. Wielkość funduszu to ok. 6,7 mld zł.

Zgoda na ugody

Za ugodami z frankowiczami głosowała większość akcjonariuszy banku, w tym Skarb Państwa, posiadacz 30 proc. akcji.

Za zawarciem ugód z frankowiczami są też inne banki, w tym ING Bank Śląski i Bank Pekao. Kolejne, BOŚ, BNP Paribas, mBank, Bank Millennium i Santander Bank Polska nie podjęły jeszcze decyzji.

