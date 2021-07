Tak wysokiej inflacji nie było od lat. Tusk kpi: Rządowy program 3D

Główny Urząd Statystyczny przekazał, że inflacja w Polsce ponownie przyspieszyła i na koniec lipca wynosi już 5 proc. w ujęciu rok do roku. W porównaniu do sytuacji z końca czerwca jest to wzrost o 0,4 proc. „Rządowy program 3D: drożyzna, daniny, dług - przyspiesza. W lipcu najwyższa od 20 lat, pięcioprocentowa inflacja” - ocenił Donald Tusk.

Lider PO już na początku lipca podczas Rady Krajowej PO określił politykę gospodarczą rządu Mateusza Morawieckiego mianem 3D. Donald Tusk ostrzegał wówczas, że cena za jej prowadzenie spadnie nie na partyjnych notabli, ale na młode pokolenie Polaków.

Inflacja - jaka, ile wynosi

Z najnowszych danych GUS wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w lipcu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 5 proc., a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4 proc. W czerwcu inflacja wynosiła 4,4 procent. To oznacza, że za praktycznie wszystkie towary i usługi płacimy więcej, co nie stanowi zresztą żadnego zaskoczenia dla osoby, która choćby sporadycznie robi zakupy albo tankuje auto. Kto od dwóch czy trzech lat nie dostał podwyżki w pracy, dziś realnie zarabia znacznie mniej niż w chwili, w której ustalał warunki płacy.

Ceny żywności poszły w górę o 3,1 proc. rok do roku, ale od czerwca staniały o 0,4 proc. To jedyna dobra wiadomość, jaka płynie z danych GUS. Prawie bez zmian w porównaniu z czerwcem są nośniki energii. Ceny prądu dla gospodarstw domowych są regulowane i podwyżka najprawdopodobniej nastąpi, ale dopiero w przyszłym roku.

