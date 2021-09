Według Gowina rząd ukrył dług publiczny. Polityk mówi o setkach miliardów złotych

Jarosław Gowin, lider Porozumienia, do niedawna członek rządu Zjednoczonej Prawicy i były wicepremier oraz szef MRPiT, jeszcze przed odejściem z Rady Ministrów wielokrotnie krytykował program Polski Ład. Polityk podkreślał, że rozwiązania podatkowe tego programu zaszkodzą przedsiębiorcom, ale też wszystkim Polakom, którzy w efekcie wprowadzenia tych zmian, będą mierzyć się ze wzrostem cen. Gowin alarmował też wcześniej, że stan finansów państwa nie jest tak dobry, jak przedstawiają to władze.

W Radio ZET Beata Lubecka dopytywała Gowina o budżet kraju, nawiązując do wtorkowej konferencji premiera Mateusza Morawieckiego. – A słyszał pan wczoraj premiera, jak się chwalił, że mamy 80 miliardów nadwyżki w budżecie? To jest możliwe? – pytała prowadząca.

– 80 miliardów wyciągniętych z kieszeni Polaków przez inflację, przez drożyznę. Im większa inflacja, tym wyższe wpływy budżetowe, przede wszystkim z podatku VAT, więc w tym sensie chwalenie się przez premiera dodatkowymi przychodami budżetowymi to jest zła wiadomość dla Polaków – ocenił Gowin.

Zdaniem Gowina ta inflacja jest na rękę rządzącym i np. prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zdaniem polityka nie robi nic, by spróbować ją obniżyć.

Gowin zarzuca rządowi zaniżanie danych o długu publicznym: Jest o około 300 mld zł wyższy

Lubecka przywołała w studio słowa premiera z konferencji z 21 września, gdy szef rządu dowodził, że ta nadwyżka budżetowa została osiągnięta m.in. dzięki tarczom antykryzysowym, które w trakcie pandemii koronawirusa wprowadził rząd, ale też poprzez „sprawne zarządzenie budżetem”.

Lider Porozumienia przyznał, że rząd w jego ocenie dobrze poradził sobie z walką z gospodarczymi skutkami pandemii, jednak w przypadku tezy o „sprawnym zarządzaniu budżetem” ma odmienne zdanie.

– Jeżeli chodzi o sprawne zarządzanie budżetem, proszę wybaczyć... Nie jest żadną tajemnicą już od jakiegoś czasu, że pan premier Morawiecki wyprowadził ogromny dług i ukrył. (Jest – red.) ogromny dług w Polskim Funduszu Rozwoju i w Banku Gospodarstwa Krajowego. Rzeczywista sytuacja budżetowa Polski jest zdecydowanie gorsza niż przedstawia to rząd – mówił Gowin.

Polityk, do niedawna odpowiedzialny za resort zajmujący się sprawami gospodarczymi kraju, tak odpowiedział na pytanie o aktualną sytuację budżetową Polski: – Dług publiczny jest o około 300 miliardów złotych wyższy, niż podają to oficjalne dane.

Jarosław Gowin dodał, że uczciwie trzeba przyznać, że część tych środków została przeznaczona na pomoc dla przedsiębiorców. – Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to dług, który będziemy musieli wszyscy spłacać, prawdopodobnie nie tylko my, ale także następne pokolenia Polaków – podkreślił.

