Telewizja Trwam uderza w PiS. Media ojca Rydzyka przypomniały obietnice sprzed 10 lat

Ceny paliw rosną jak szalone i budzą spory niepokój wśród kierowców. Na wielu stacjach za litr paliwa trzeba zapłacić już ponad 6 złotych. O wzroście cen wspomniała w swoim materiale Telewizja Trwam. Media związane z ojcem Rydzykiem przypomniały przy okazji dawne wypowiedzi polityków PiS.

Cena paliwa. Co politycy PiS mówili 10 lat temu?

– Granica 6 zł za litr paliwa na wielu stacjach w Polsce została osiągnięta. Polacy sięgają głęboko do kieszeni, bo podwyżki są bardzo odczuwalne – zapowiedziała materiał prowadząca „Informacje dnia” w Telewizji Trwam. Autor materiału podkreślił, że „na początku 2012 roku Jarosław Kaczyński firmował swoją osobą pomysł obniżenia stawki akcyzy na paliwo”. Widzom przypomniano słowa prezesa PiS, który mówił wówczas, że „jest inflacja, sytuacja gospodarcza jest coraz gorsza a jednym z mechanizmów napędzających inflację jest wzrost cen paliw”.

– Niespełna 10 lat temu ceny paliw dochodziły do psychologicznej granicy 6 zł. Winą za taki stan rzeczy PiS obarczało rządzącą wówczas koalicję PO-PSL – powiedział dziennikarz Telewizji Trwam. W dalszej części materiału pokazano także wypowiedź Beaty Szydło, która w 2012 roku zarzucała rządzącym koniunkturalizm. – Dziura budżetowa jest tak duża, że trzeba ją gwałtownie zasypać. Szuka się pieniędzy tam, gdzie jest najłatwiej – mówiła polityk PiS.

Media ojca Rydzyka apelują do PiS

– Dziś to PiS jest u władzy i ceny ponownie osiągają granicę 6 zł. Mimo tego żaden z polityków partii rządzącej nie mówi o obniżce akcyzy – zaznaczył reporter dodając, że wzrost cen paliwa przekłada się na wzrost cen towarów i usług np. działalność piekarni. – Można mieć więc tylko nadzieję, że politycy PiS podejdą konsekwentnie do swoich słów sprzed 10 lat i przynajmniej do momentu stabilizacji sytuacji na światowych rynkach paliw, zdecydują się na obniżkę podatku akcyzowego – podsumowano materiał.

