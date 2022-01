Inflacja w Niemczech rośnie, coraz bliżej rekordu. Takie odczyty notowano w latach 1992-1993

W czwartek 6 stycznia niemiecki Federalny Urząd Statystyczny poinformował, że wstępne szacunki dla inflacji za grudzień 2021 roku wskazują, że ta wyniosła 5,3 proc. Jeszcze miesiąc wcześniej było to 5,2 proc. Prognozowano, że u zachodnich sąsiadów Polski inflacja między listopadem a grudniem może się zmniejszyć. Przewidywano, że w ostatnim miesiącu 2021 roku wyniesie 5,1 proc.

Jednocześnie – co warto zauważyć – inflacja mierzona według wytycznych Eurostatu jest jeszcze wyższa. Niemiecki urząd oszacował HICP, czyli zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, na 5,7 proc. w grudniu. Jak wskazuje Deutsche Welle, przyjmując, że inflacja z szybkiego, grudniowego szacunku, byłaby oficjalną, to w 2021 roku w Niemczech ceny towarów konsumpcyjnych wzrosły o 3,1 proc. w 12 miesięcy.

Rekordowa inflacja w Niemczech. Ostatni raz takie odczyty były w latach 1992-1993

To nie koniec rekordów: inflacja w ujęciu rocznym (3,1 proc.) w Niemczech jest najwyższa od 1993 roku (wtedy wynosiła 4,48 proc., w 1992 aż 5,05 proc., – absolutny rekord po zjednoczeniu), ale i ta liczona rok do roku powróciła do poziomu, obserwowanego ostatnio prawie 30 lat temu. W czerwcu 1992 inflacja liczona rok do roku wyniosła 5,8 proc. (wcześniej w okresie marzec-maj 1992 utrzymywała się w okolicach 6,2 proc.).

Co napędza inflację w Niemczech? Wzrost cen u zachodniego sąsiada ma podobne źródło, co w Polsce. To m.in. rosnące ceny energii (zwłaszcza gazu) i zatory w globalnym łańcuchu dostaw.

