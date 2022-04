Biden: Polska może otrzymać gaz przeznaczony dla Japonii

Joe Biden przemówił na konferencji prasowej poświęconej amerykańskiej pomocy Ukrainie, w ramach której chce zapewnić kolejne 33 mld dolarów wsparcia. Prezydent Stanów Zjednoczonych został zapytany, jak zapatruje się na bezpieczeństwo energetyczne Polski i Bułgarii, które zostały odcięte od dostaw rosyjskiego gazu.

„Japoński” gaz dla Polski

Joe Biden powiedział, że prowadzone są rozmowy z Japonią na temat ewentualnego przekierowania dostaw amerykańskiego gazu do tego kraju do Polski i Bułgarii jeśli zaszłaby taka potrzeba. Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że Polska informowała o zabezpieczeniu się na wypadek odcięcia rosyjskiego gazu, a jej magazyny są w większości pełne.

Polska może przyjmować amerykański gaz transportowany statkami-gazowcami przez wybudowany w Świnoujściu gazoport. W 2018 roku Polska podpisała umowę na dostawy amerykańskiego gazu przez gazoport w Świnoujściu na 24 lata.

Gazprom przestał tłoczyć gaz do Polski w środę 28 kwietnia o 8.00 rano. Miało to związek z niewywiązaniem się Polski z nowych żądań Rosji, które zakładały, że płatność za rosyjski gaz może być dokonywana jedynie w rublach. Na taki sposób płatności nie zdecydowała się także Bułgaria, a według informacji, które podał Piotr Naimiski, także Łotwa.

Pomimo zatrzymania transferu gazu bezpośrednio z Rosji do Polski przez gazociąg jamalski, Polska nadal kupuje rosyjski gaz. Płynie on w drugą stroną do Polski z Niemiec, które z kolei otrzymują gaz przez Nord Stream. Polska całkowicie uniezależni się od rosyjskiego gazu pod koniec roku, gdy otwarty zostanie gazociąg Balitc Pipe.

