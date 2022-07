Kto odpowiada za inflację? Polacy podzieleni

Jak wynika z badania United Surveys dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF FM, winą za szalejącą drożyznę Polacy obarczają po równo rząd i kryzys energetyczny wywołany wojną.

Jak wynika z badania, 33,7 proc. ankietowanych uważa, że odpowiedzialna za inflację jest zła polityka polskiego rządu. 33,3 proc. twierdzi, że problemu z inflacją by nie było, gdyby nie wzrost cen surowców energetycznych, do którego doprowadziła trwająca na terytorium Ukrainy wojna. 14 proc. badanych jest zdania, że za inflację odpowiada polityka klimatyczna Unii Europejskiej, a ok. 10 proc. jest zdania, że to efekt pandemii koronawirusa.

Kto pokona inflację

W sondażu przygotowanym dla RMF FM i DGP zapytano też, która partia ma największą szansę na pokonanie inflacji. Prawie co trzeci respondent przyznał, że na polskiej scenie politycznej takiego ugrupowania nie ma. Zdaniem prawie 20 proc. badanych, z inflacją najlepiej poradzi sobie PiS. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska. Po 3,8 proc. głosów w badaniu otrzymały Lewica i Polska 2050. Na ostatnim miejscu w sondażu znalazło się PSL.

Rekordowa drożyzna

15,6 proc. – tyle, w ujęciu rocznym, według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła inflacja w czerwcu. To najwyższy wynik od ostatnich 25 lat. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,5 proc. W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,7 proc. Nośniki energii zdrożały o 3 proc., a ceny paliw do prywatnych środków zwiększyły się o 9,4 proc.

