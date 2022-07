Dodatek węglowy. Rząd przyjął projekt ustawy

W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt ustawy wprowadzającej dodatek węglowy. Jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. złotych ma pomóc gospodarstwom domowym, które używają węgla do ogrzewania i mają problem z jego zakupem z powodu wysokich cen surowca. We wtorek minister Anna Moskwa potwierdziła, że Rada Ministrów projekt przyjęła.

Szefowa resortu klimatu poinformowała też, że do polskich portów trafiło do tej pory ponad 3 mln ton węgla kupowanego m.in. w Kolumbii, Tanzanii, USA, RPA, Australii i Indonezji. Spółki Skarbu Państwa mają zakontraktowane ponad 7 mln ton węgla.

Kto może liczyć na dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy jego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do uruchomionej przed rokiem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek węglowy można składać do końca listopada br. Gmina będzie miała maksymalnie miesiąc na wypłatę świadczenia. Warto podkreślić, że dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym i w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa, dodatek przyznany będzie temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

Nowy dodatek zastąpi stary

Nowy dodatek zastąpi poprzedni system wsparcia, które nie zdążył jeszcze wejść w życie. Warunkiem dotacji była sprzedaż węgla za maksymalną cenę (996 zł). Szybko się jednak okazało, że do programu nie chciały przystąpić składy węgla, które byłyby stratne na tej regulacji (cena węgla kształtuje się na poziomie 2200-3000 zł za tonę). Ustawa została podpisana przez prezydenta 13 lipca i miała wejść 14 dni po jej podpisaniu. Wszystko wskazuje jednak na to, że do tego czasu przyjęty zostanie dodatek w nowej wersji.

