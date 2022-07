Polska bez pieniędzy z KPO? Horała: Gramy z partnerem, który oszukuje

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen udzieliła niedawno wywiadu „Dziennikowi Gazecie Prawnej”. Stwierdziła w nim, że Polska wciąż nie dostosowała się do postanowień Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Chodzi m.in. o prawo sędziów do podważania statusu innych sędziów.

„Wypowiedź pani von der Leyen jest tylko publicystyką” - powiedział na antenie radiowej „Jedynki” wiceminister funduszy i wiceszef resortu infrastruktury Marcin Horała. „Gdyby założyć, że ta wypowiedź znajdzie odzwierciedlenie w faktach i w czynach, to ręce opadają. Ona jest absurdalna. Gdyby każdy sędzia miał prawo podważać status innego sędziego, to sędzia A podważy sędziego B, a sędzie B uzna, że akt podważenia był bezprawny, i podważa sędziego A. I co, obaj są podważeni?”„”

Polska bez KPO?

Pieniądze z KPO zostały co prawda zatwierdzone dla Polski, ale zgodnie z mechanizmem „pieniądze za praworządność”, mogą zostać cofnięte. Jak mówił Marcin Horała, wnioski o pierwsze wypłaty będą składane pod koniec roku. Przygotowywany na przyszły rok budżet, pieniędzy z KPO nie zawiera. Na wypadek, gdybyśmy ich jednak nie dostali.

„Niestety jest taka możliwość, bo gramy z partnerem, który oszukuje” – powiedział Horała. „Oczywiście chcielibyśmy te środki, ale to nie jest tak, że Polska sobie bez nich nie poradzi”.

CPK nie zarabia

Marcin Horała był też pytany o budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego i wydatki spółki celowej, która przynosi straty, a sama jeszcze w żaden sposób nie zarabia.