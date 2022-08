Główne amerykańskie indeksy giełdowe najwyżej od końca kwietnia

Nasdaq Composite już takie osiągnięcie zaliczył wcześniej i wczoraj lekko spadł (-0,19 proc.). Dobra koniunktura na rynkach akcji utrzymywała się dziś rano również na giełdach Azji i Oceanii. Spadały tylko koreański Kospi (-0,63 proc.) i Shanghai B-Share (-0,23 proc.).

Ponad 1 proc. zwyżkowały filipiński PSEi oraz japoński Nikkei 225. Sytuacja na rynkach akcji w Europie była mniej jednoznaczna (DAX -0,1 proc., CAC 40 -0,05 proc. ok. godz. 9:30). Swój najwyższy poziom w historii osiągnął dziś rano turecki XU100. Na GPW WIG-20, który wczoraj atakował poziom swego 2-miesięcznego maksimum dziś rano tracił 0,57 proc. Najwyżej od początku czerwca był dziś sWIG-80 (+0,63 proc. ok. godz. 9:30).

Wśród składników tego indeksu swe nowe cykliczne maksima ustanawiały dziś ceny akcji Unimotu, Arctic Paper oraz grupy ZE PAK. Wśród składników mWIG-u 20 najsilniej – o ponad 9 proc. – drożały na początku środowej sesji akcje spółki Benefit System, która podały wyższe o ponad połowę od oczekiwań analityków zyski za II kw. br. (31,6 mln zł). Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w USA i strefie euro lekko dziś rano rosły, ale pozostawały poniżej poziomów swych lokalnych maksimów z minionego tygodnia.

Spadają ceny ropy

Cena kontaktów na ropę naftową na ICE (Brent) była wczoraj najniższa od końca lutego, cena kontraktów na ropę na NYMEX-ie spadła zaś do najniższego poziomu od końca stycznia br. Dziś rano ceny tych kontraktów lekko odbijały w górę (+0,64-+0,76 proc.) Kontynuowały hossę kontrakty na bydło opasowe („feeder cattle”) na CME osiągając wczoraj po wzroście o 1,31 proc. najwyższy poziom ceny od 2015 roku.

Dolar i euro mocniejsze

Po silnych spadkach w piątek oraz poniedziałek i stabilizacji we wtorek kurs EUR/USD dziś rano również wykazywał niewielkie zmiany (-0,06 proc. ok. godz. 9:10). USD lekko umacniał się względem japońskiego jena (+0,22 proc.). Lekko słabł dziś rano polski złoty (ok. godz. 9:15 EUR/PLN +0,19 proc., USD/PLN +0,21 proc.). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który w poniedziałek przegrał bitwę o wyjście powyżej poziomu 25000 USD, utrzymywał się na linii miesięcznego trendu wzrostowego (+1,71 proc. ok. godz. 9:10).

