Litwiniuk z RPP: Jeżeli ktoś mówi, że przerwanie cyklu podwyżek było błędem, to ma ku temu silne dane

Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła analityków. Podczas październikowego spotkania podjęła decyzję o przerwaniu cyklu podwyżek stóp procentowych, mimo że konsensus rynkowy zakładał wzrost stopy referencyjnej o 25 punktów bazowych. Decyzję obszernie wyjaśniał prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący rady Adam Glapiński. Odniósł się do niej też jeden z członków RPP.

– Polityka fiskalna, czyli budżetowa, nie idzie w parze z polityką monetarną. Rząd ma swoje interesy polityczne, które trzeba uwzględniać – powiedział w „Faktach po Faktach” w TVN24 członek Rady Polityki Pieniężnej profesor Przemysław Litwiniuk.

Złoty ucierpiał na decyzji RPP

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej błyskawicznie wpłynęła na osłabienie złotego. Kolejne spadki widać było po przemówieniu prezesa dzień po ogłoszeniu przerwania cyklu podwyżek.

– Węgry i Czechy zapowiedzią o końcu cyklu podwyżek stóp procentowych mocno ucierpieli na notowaniach forinta i korony. Widzimy też, co się dzieje ze złotym. Uważam, że jeżeli ktoś głosi argumenty, że przerwanie cyklu na tym etapie nie było ruchem zasadnym, to ma w tym aspekcie silne dane i logiczne przesłanie, z którym można się w wielu aspektach zgodzić – dodał członek RPP.

– To są naturalne konsekwencje tego typu decyzji. Rada miała świadomość, że przerywając lub kończąc cykl podwyżek, złoty ucierpi – wyjaśnił. – Rada musi obserwować skutki swoich działań w horyzoncie transmisji polityki pieniężnej. To jest cztery, sześć kwartałów naprzód – wyjaśnił Przemysław Litwiniuk. – Oddziaływanie na wygaszanie gospodarki przychodzi z czasem. W różnych odstępach czasu na innych polach – powiedział.

Obniżka stóp procentowych? Raczej nie przed wyborami

Skoro Rada Polityki Pieniężnej przerwała cykl podwyżek stóp procentowych, to czy należy spodziewać się, że niebawem zaczną one spadać? Członek Rady Polityki Pieniężnej studzi entuzjazm.

– Jeżeli nie będzie to decyzja RPP zintegrowana ze ścisłym interesem politycznym obozu rządowego, to nie ma przesłanek, żeby nastąpiła przed wyborami. Jeżeli będzie, to być może za rok z takim zjawiskiem się spotkamy – powiedział Przemysław Litwiniuk.

