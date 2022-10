Co dalej z „frankowymi” umowami? Dziś rozprawa w TSUE

Na środę zaplanowano rozprawę w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podczas której rozstrzygnięte ma zostać pytanie, zadane przez warszawski sąd. Chodzi o problematyczną kwestię uznania umowy kredytowej za nieważną od początku.

– Aktualnie w polskich sądach powszechnych toczą się procesy przeciwko kredytobiorcom, w których banki domagają się opłat za korzystanie z kapitału. Do tej pory jednak żaden z sądów nie opowiedział się po stronie banków. Powództwa są jednogłośnie przez sądy oddalane, chociaż należy przyznać, że o kształtowanej linii orzeczniczej nie można mówić. Zapadłe wyroki w zdecydowanej większości to wyroki nieprawomocne – mówią w rozmowie z „Bankierem” adwokaci Kacper Rożek oraz Andrzej Zarzecki z Kancelarii Prosperitas.

Korzystanie z kapitału

O możliwej opłacie za korzystanie z kapitału zrobiło się głośno, gdy banki zaczęły wysyłać swoim klientom do spłacenia kredytu i wniesienia opłaty za bezumowne korzystanie z kapitału. Banki rozsyłają takie wezwania nie tylko do osób, którym sąd unieważnił umowę, lecz także do tych, czyich sprawa jest dopiero w toku lub wyrok wprawdzie zapadł, ale jest nieprawomocny.

W zależności od czasu trwania i momentu zawarcia umowy, opłata do zwrotu może odpowiadać połowie udzielonego kredytu albo stanowić jeszcze większy jego procent.

Sądy po stronie klientów

Dotychczas żaden sąd w tego typu sprawie nie orzekł na korzyść banku. W pierwszym wyroku Sądu Najwyższego z grudnia 2019 r. nie wykluczono słuszności takich roszczeń – choć i nie wykluczono ich niesłuszności.

Drugie orzeczenie, z maja 2021 r., wyznaczyło ostateczny termin na zgłaszanie ich do sądów: 3 lata od dnia, gdy bank otrzymał reklamację klienta powołującą się na nieważność umowy kredytu.

