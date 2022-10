EBC podnosi stopy procentowe. Euro zareaguje

Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 75 punktów bazowych. To trzecie podwyżka stopy referencyjnej z rzędu. To odpowiedź banku na rosnącą w strefie euro inflację.

Będą kolejne podwyżki

Co ciekawe Rada Prezesów, która odpowiada w EBC za politykę pieniężną poinformowała, że najprawdopodobniej dzisiejsza decyzja nie jest końcem cyklu podwyżek. Organ zapewnił, że głównym celem jest powrót do celu inflacyjnego wyznaczonego na poziomie 2 proc. Będzie to o tyle skomplikowane, że według danych Eurostatu inflacja w strefie euro wyniosła we wrześniu aż 9,9 proc. Główną przyczyną tak wysoki wzrostów cen towarów i usług są przede wszystkich zawirowania na rynku energii wywołane wojną w Ukrainie i szantażem energetycznym Rosji.

Walce z inflacją może jednak sprzyjać stabilizujący się rynek gazu ziemnego. Jeszcze 26 października ceny spotowe tego surowca osiągnęły poziom 0 euro. Jest to efekt zwiększonych zamówień na gaz, które państwa UE poczyniły w kierunkach innych, niż rosyjski. Doprowadziło to do błyskawicznego zapełnienia magazynów, przez co ceny gazu gwałtownie spadły.

Zmiany w TLTRO III

Europejski Bank Centralny zdecydował się także na zmiany w warunkach działania trzeciej serii celowanych, długoterminowych operacji refinansowania (TLTRO III). Z perspektywy banków komercyjnych zmienione warunki zwiększają motywację do wcześniejszej spłaty środków z TLTRO. Dzięki niej nadwyżka płynności (ponad 4,5 bln euro) zostanie zredukowana, a przez to EBC będzie mógł poświęcić więcej czasu na zmniejszenie ilościowe posiadanych obligacji (zacieśnianie ilościowe QT).

