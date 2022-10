Inflacja w UE przebiła 10 proc. Eurostat podał też dane dla Polski

Inflacja w ujęciu rocznym sięgnęła we wrześniu w strefie euro 9,9 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem to wzrost o 0,8 punktu procentowego. Jeszcze gorzej wygląda ten odczyt dla całej Unii Europejskiej, więc także dla krajów, w których nie przyjęto euro. We wrześniu inflacja wyniosła dla tej grupy aż 10,9 proc., czyli zaliczyła identyczny miesięczny przyrost w porównaniu ze strefą euro.

Eurostat podsumował także Polskę

Inflacja HICP w Polsce w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku wyniosła we wrześniu 15,7 proc. - podał Eurostat. Jest to miesięczny wzrost aż o 1,5 pp. W sierpniu europejski urząd statystyczny podawał bowiem, że inflacja w Polsce wyniosła 14,8 proc. Należy pamiętać, że rozbieżności między danymi z UE, a tymi, które podaje polski Główny Urząd Statystyczny, wynikają z różnicy w metodologii obliczania wysokości wzrostu cen towarów i usług.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja konsumencka wyniosła 17,2 proc. w ujęciu rocznym we wrześniu 2022 r.

„Najniższe roczne stopy zarejestrowano we Francji (6,2 proc.), na Malcie (7,4 proc.) i w Finlandii (8,4 proc.). Najwyższe roczne stopy najwyższe roczne stopy odnotowano w Estonii (24,1 proc.), na Litwie (22, proc.) i Łotwie (22 proc.). W porównaniu z sierpniem, roczna inflacja spadła w sześciu państwach członkowskich i wzrosła w dwudziestu” – czytamy w komunikacie.

Eurostat wskazał także, które kategorie produktów i usług rosły najbardziej. Na pierwszym miejscu tego rankingu nie ma zaskoczenia. Najbardziej w ujęciu miesięcznym podrożała bowiem energia. To wzrost aż o 2,9 proc. Niewiele mniejsze wzrosty, bo o 2,7 proc. zanotowano w kategorii produktów przemysłowych. O 1,2 proc. podrożały także wyroby tytoniowe. Jedyną kategorią, która zanotowała spadek cen (tylko o 0,1 proc.) zanotowały usługi.

