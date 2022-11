RPP przewiduje powrót do celu inflacyjnego, ale tylko na 50 procent

Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś decyzję dot. wysokości stóp procentowych, ale także przedstawiła prognozę dynamiki cen aż do 2025 roku. To właśnie wtedy inflacja ma spaść do poziomu celu Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5 proc. Ważne w komunikacie RPP jest jednak to, że prawdopodobieństwo spełnienia się scenariusza wynosi 50 proc.

Jak wynika z analizy RPP „roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 14,4 – 14,5% w 2022 r. (wobec 13,2 – 15,4% w projekcji z lipca 2022 r.), 11,1 – 15,3% w 2023 r. (wobec 9,8 – 15,1%), 4,1 – 7,6% w 2024 r. (wobec 2,2 – 6,0%) oraz 2,1 – 4,9% w 2025 r”. – czytamy w komunikacie po posiedzeniu Rady.

RPP o przyczynach inflacji

Przedstawiciele Rady Polityki Pieniężnej w swojej analizie wskazali także główne przyczyny tak wysokich cen towarów i usług.

„Wzrost inflacji w ostatnich miesiącach wynikał w znacznej mierze ze stopniowego przenoszenia wysokich cen surowców na ceny dóbr konsumpcyjnych. Wysokie ceny surowców znalazły odzwierciedlenie we wzroście cen żywności i energii. Jednocześnie zwiększały one także koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, co – w warunkach nadal relatywnie wysokiego popytu – skłaniało firmy do podnoszenia cen dóbr konsumpcyjnych i przyczyniało się do zwiększenia inflacji bazowej”– czytamy.

Wzrost PKB wyraźnie zwolni

Rada wyraziła także swoją opinię na temat potencjalnej recesji i prognozowanego wzrostu bezrobocia.

„W Polsce dostępne dane miesięczne za III kw. br., w tym o produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej, oraz wskaźniki koniunktury sugerują, że roczna dynamika PKB ponownie się obniżyła. W kolejnych kwartałach prognozowane jest dalsze spowolnienie wzrostu gospodarczego, przy czym perspektywy koniunktury obarczone są znaczną niepewnością. Mimo spadku dynamiki PKB, nadal utrzymuje się bardzo dobra sytuacja na rynku pracy, w tym na niskim poziomie kształtuje się stopa bezrobocia”– czytamy w analizie.

Czytaj też:

Ekonomiści komentują decyzję RPP. „Teraz to już wszystko jedno”Czytaj też:

Wiceprezes NBP o „radykalnym spadku” inflacji