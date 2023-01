Stopy procentowe. Dziś RPP podejmie decyzję

We wtorek rozpoczęło się styczniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Po raz pierwszy od prawie 3 lat Rada spotyka się na dwudniowym posiedzeniu.

Decyzję o tym, czy cykl podwyżek stóp procentowych, który ma wyhamować gwałtowny wzrost inflacji w Polsce, Rada Polityki Pieniężnej podejmie i ogłosi w środę.

Podwyżki stóp procentowych

Przypomnijmy, cykl podwyżek stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego rozpoczął się w październiku 2021 roku i trwał przez 11 miesięcy, windując raty kredytów i pożyczek.

W ciągu roku główna, referencyjna stopa procentowa była podnoszona 11-krotnie i wzrosła z poziomu 0,1 proc. do 6,75 proc. Jesienią 2022 roku Rada zadecydowała o zahamowaniu podwyżek, choć nie brakuje głosów, że nie jest to permanentne zakończenie podwyżek, gdyż wciąż pozostaje pewne pole do popisu, które może przyczynić się do obniżenia inflacji.

Niespodzianki nie będzie

Zdaniem ekonomistów, Rada również tym razem zadecyduje o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Ostatni odczyt inflacji za listopad pokazał niewielki spadek, z 17,9 do 17,5 proc. Danych za grudzień jeszcze nie znamy, zostaną opublikowane w czwartek.

– Nie przypuszczam, by nastąpiła jakaś sensacja. Stopy stop – przewiduje w rozmowie z Wprost.pl prof. Marian Noga, były członek RPP.

Ekonomista zwraca uwagę, że po raz pierwszy od dawna posiedzenie RPP odbędzie się zanim Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikuje szacunkowe dane dotyczące inflacji za grudzień. Jakiego odczytu możemy się spodziewać? – Konsens rynkowy to 18 proc. i myślę, że tutaj też sensacji nie będzie, choć byłby to rekordowy odczyt – mówi nam prof. Noga.

Zdaniem rozmówcy Wprost.pl inflacja za grudzień na pewno nie przekroczy 20 proc.

