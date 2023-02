Joe Biden zapowiedział kolejne sankcje „przeciwko elitom i spółkom”

Stany Zjednoczone przekażą dodatkowe 500 milionów dolarów na wsparcie militarne dla Ukrainy. Wśród dostaw będzie najpotrzebniejsza amunicja, w tym rakiety do systemów HIMARS, wyrzutnie Javelin.

– Jest to chwila niezwykle ważna w tak trudnych czasach. Musimy poradzić sobie razem. Dziękujemy za całe wsparcie – powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. – Cieszę się, widząc was wszystkich w Ukrainie – dodał, kierując słowa do całej delegacji amerykańskiej.

– Dziś USA ogłoszą wartą pół miliarda dolarów pomoc, która będzie zawierała dodatkową amunicję, w tym Javeliny i amunicję do HIMARS-ów – powiedział prezydent Joe Biden.

– Wiem, że przygotowywany jest potężny pakiet wsparcia obronnego dla Ukrainy. Będzie on jednoznacznym sygnałem wobec rosyjskich prób rewanżu, które nie doczekają się realizacji. Obronimy naszych ludzi – powiedział powiedział Wołodymyr Zełenski.

Biden w Kijowie. Będą nowe sankcje gospodarcze

Poza wsparciem militarnym prezydent Joe Biden zapowiedział jednak również, że jeszcze w tym tygodniu Stany Zjednoczone przedstawią dodatkowy pakiet sankcji gospodarczych skierowanych wobec Rosji.

– W tym tygodniu ogłosimy dodatkowe sankcje przeciwko elitom i spółkom, które próbują omijać dotychczasowe sankcje i wspierać rosyjską machinę wojenną. Dzięki ponadpartyjnemu wsparciu Kongresu dostarczamy miliardy dolarów wsparcia budżetowego – powiedział na konferencji prasowej w Kijowie prezydent Joe Biden.

– Gospodarka Rosji jest obecnie odizolowaną prowincją. Putin liczył na to, że nie będziemy w stanie utrzymać NATO w jedności i zebrać się razem po stronie Ukrainy. Wydaje mi się, że już się zorientował, że się pomylił – dodał Joe Biden.

Nad dziesiątym pakietem sankcji wobec Rosji pracuje także Unia Europejska. Według wielu doniesień, ma być on ogłoszony już jutro, w rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie.

Czytaj też:

Morawiecki o 10. pakiecie sankcji: Nie wszystkie kraje chcą zaostrzeniaCzytaj też:

Szykują się nowe sankcje na Rosję. Wiemy, czego będą dotyczyć